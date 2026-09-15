محافظ أسوان يوجه بتدشين وتسليم وثائق تمليك 34 مركب صيد لصغار الصيادين بقرية سلوا

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، بتدشين وتسليم وثائق تمليك 34 مركب صيد لصغار الصيادين من أهالى قرية سلوا وتوابعها بمركز كوم أمبو، ضمن مبادرة «مراكب الرزق»، وبدعم من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وبالتعاون مع إحدى المؤسسات المصرفية .

وجاء ذلك بحضور هانى عبد الفتاح الرئيس التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، والدكتورة غادة أنيس رئيس قطاع التواصل المؤسسى والمسئولية المجتمعية بالمؤسسة المصرفية، ومحمد عبد الجليل نائب الرئيس التنفيذى ومدير قطاع المشروعات بالمؤسسة، إلى جانب عدد كبير من صغار الصيادين المستفيدين وأسرهم .

عمرو لاشين: تحويل الدعم من مساعدة مؤقتة إلى وسيلة إنتاج ومصدر دخل مستدام

أكد المهندس عمرو لاشين أن محافظة أسوان حريصة على ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى مبادرات ومشروعات ملموسة تضع المواطن فى مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن دعم الأسر الأولى بالرعاية لا يجب أن يقتصر على المساعدات المؤقتة، وإنما يمتد إلى توفير وسائل الإنتاج وفتح أبواب العمل، بما يسهم فى تحويل الدعم إلى مصدر دخل مستدام، وتعزيز قدرة الأسرة على الاعتماد على ذاتها وتحسين مستوى معيشتها.

المحافظ يوجه الشكر للتحالف الوطنى والجهات الداعمة للمبادرة

ووجه محافظ أسوان خالص الشكر والتقدير للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى يضم تحت مظلته العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية والتنموية، مثمناً دوره الفاعل فى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز جهود الدولة فى مجالات الحماية الإجتماعية والتمكين الإقتصادى.

جهود متنوعة

كما أعرب المهندس عمرو لاشين عن تقديره لمؤسسة صناع الخير للتنمية، وكافة الجهات المشاركة والداعمة لمبادرة «مراكب الرزق»، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تعكس الدور الوطنى والمجتمعى الفاعل للعمل الأهلى فى مساندة جهود الدولة ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة أسوان ترحب وتدعم كافة المبادرات الجادة التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخاصة فى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً، من خلال توفير أدوات العمل والإنتاج التى تساعد الأسر على بناء مستقبل أفضل وتحقيق حياة كريمة ومستقرة.

نائب المحافظ يهنئ الصيادين المستفيدين وأسرهم

وحرص السيد أسامة رزق داود على نقل تحيات محافظ أسوان وخالص تهنئته إلى صغار الصيادين المستفيدين وأسرهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وأن تمثل هذه المراكب بداية جديدة نحو حياة أكثر إستقراراً وتحسيناً لمستوى المعيشة.

وأكد نائب المحافظ أن القيمة الحقيقية لمثل هذه المبادرات تتمثل فى قدرتها على تحويل الطموح إلى فرصة، والدعم إلى عمل، والعمل إلى مصدر رزق كريم ومستدام، بما يعزز قدرة الأسر المستفيدة على الإنتاج والإعتماد على الذات .

