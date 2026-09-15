غلق وتشميع محل عصائر مشهور بشارع سوريا في المهندسين

قامت اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع إدارة تراخيص المحلات وإدارة البيئة بحي العجوزة، بتنفيذ أعمال التفتيش على أحد محال العصائر الكائن بشارع سوريا بمنطقة المهندسين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومتابعة وإشراف الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط مادة ثاني أكسيد التيتانيوم بالمحل والمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لتداول واستخدام المواد الغذائية.

وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، حيث تم غلق وتشميع المحل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود حي العجوزة والأجهزة المعنية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والحفاظ على سلامة المواطنين.