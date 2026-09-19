رئيس جامعة بنها يشارك الطلاب الأنشطة الطلابية احتفالًا بأول أيام العام الدراسي الجديد

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الطلاب في عدد من الأنشطة الطلابية، خلال الاحتفالات التي نظمتها الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، في أجواء سادتها البهجة والتفاعل، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية.

وتضمنت الفعاليات مشاركة رئيس الجامعة الطلاب في عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، من بينها تنس الطاولة، وسط تفاعل كبير من الطلاب الذين حرصوا على المشاركة في أجواء الاحتفال، بما يعكس اهتمام الجامعة بتوفير بيئة جامعية جاذبة تجمع بين التحصيل العلمي وممارسة الأنشطة المختلفة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد المحاور المهمة في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهاراته وقدراته، وتعزيز روح التعاون والانتماء، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة في مختلف الفعاليات واكتشاف مواهبهم وتنميتها.



وتأتي هذه الفعاليات في إطار استعدادات جامعة بنها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وحرصها على توفير أجواء جامعية إيجابية تشجع الطلاب على المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة الطلابية.