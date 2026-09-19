جامعة قناة السويس تستقبل العام الجامعي الجديد بـ55 ألف طالب وطالبة

تستعد جامعة قناة السويس لانطلاق العام الجامعي الجديد 2026 /2027، باستقبال نحو 55 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة، من بينهم 14,715 طالبًا وطالبة من الطلاب المرشحين الجدد، وذلك في إطار منظومة متكاملة من الاستعدادات الأكاديمية والتعليمية والإدارية، تستهدف ضمان انتظام الدراسة من اليوم الأول، وتوفير بيئة جامعية آمنة ومحفزة على التعلم والتدريب والابتكار.

ويتقدم الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالتهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والعاملين بالكليات، وجميع منتسبي الجامعة، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2026/2027، متمنيًا للطلاب وجميع منتسبي الجامعة عامًا جامعيًا حافلًا بالنجاح والتميز.

• استعدادات متكاملة لضمان انتظام الدراسة من اليوم الأول:

وأكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور أهمية انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي بمختلف الكليات، مع إعلان الجداول الدراسية وانتظام العملية التعليمية، والاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة استعدت للعام الجامعي الجديد من خلال الانتهاء من أعمال الصيانة وتجهيز المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، إلى جانب مواصلة تطوير المستشفيات الجامعية، ومراجعة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بمختلف المنشآت الجامعية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

• تطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل:

وأشار الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور إلى استمرار الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل، والتوسع في البرامج البينية والتخصصات الحديثة، وتعظيم الاستفادة من مراكز التطوير المهني؛ لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة، وتيسير انتقالهم من الجامعة إلى سوق العمل.

كما أكد استمرار جهود التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الجامعية.

وفي إطار استعداداتها لاستقبال العام الجامعي 2026/2027، تواصل جامعة قناة السويس تطوير منظومتها الأكاديمية والتعليمية من خلال طرح 35 برنامجًا أكاديميًا متميزًا بمختلف كليات الجامعة، في إطار استراتيجية تستهدف مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور أن الجامعة تنطلق في تطوير برامجها الأكاديمية من رؤية واضحة ترتكز على تقديم تعليم جامعي متميز وفق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن استحداث البرامج الجديدة وتطوير البرامج القائمة جاء بعد دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، لضمان إعداد كوادر تمتلك مهارات تقنية متقدمة، وقادرة على الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مع تنمية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز فرص الخريجين في المنافسة بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة قناة السويس تضم 17 كلية و4 معاهد، تشمل 3 معاهد للدراسات العليا إلى جانب المعهد الفني للتمريض، بما يوفر منظومة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب تنوعًا في البرامج والتخصصات، وتدعم مسارات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

• بيئة تعليمية وتدريبية داعمة للتطبيق العملي:

وأوضح أن الجامعة حرصت، بالتوازي مع تطوير البرامج الدراسية، على دعم البيئة التعليمية والتدريبية، حيث تستفيد كليات القطاع الطبي من الإمكانات المتاحة بالمستشفيات الجامعية التي تمثل بيئة تدريبية متكاملة لطلاب كليات الطب والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة، وتتيح لهم التدريب الإكلينيكي في مختلف التخصصات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين.

كما تضم كلية طب الأسنان مستشفى طب الأسنان وعيادات تعليمية ومعامل متخصصة مزودة بالتجهيزات اللازمة لتدريب الطلاب على المهارات الإكلينيكية وفق أحدث أساليب التعليم الطبي.

وأشار إلى أن كلية التمريض تضم معامل محاكاة حديثة تساعد الطلاب على تنمية المهارات التمريضية والتعامل مع السيناريوهات السريرية المختلفة قبل الانتقال إلى التدريب العملي بالمستشفيات، إلى جانب ما تضمه كليات الجامعة المختلفة من معامل متخصصة وقاعات تدريب تدعم الجانب التطبيقي والبحث العلمي، بما يحقق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.

• 35 برنامجًا أكاديميًا متميزًا في مختلف التخصصات:

وأشار الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور إلى أن كلية التجارة تقدم ثلاثة برامج متميزة، تشمل برنامج شعبة اللغة الإنجليزية (CH)، وبرنامج الأسواق والمنشآت المالية (FMI)، وبرنامج نظم المعلومات وإدارة الأعمال (BIS)، بينما تقدم كلية العلوم برنامج علوم البترول والمياه.

وأضاف أن كلية الزراعة تطرح خمسة برامج متميزة، هي برنامج السلامة الغذائية، وبرنامج الزراعة المستدامة وإنتاج التقاوي، وبرنامج تكنولوجيا الزراعات المحمية، بالإضافة إلى بدء الدراسة هذا العام في برنامجي البيوتكنولوجي والغذاء والتغذية، بما يواكب التطورات الحديثة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

وأوضح أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية تقدم ثلاثة برامج تكنولوجية بدرجات علمية مزدوجة مع جامعة BITC، وهي تكنولوجيا الاتصالات، وتكنولوجيا الإلكترونيات، وتكنولوجيا الميكاترونكس، فيما تطرح كلية الألسن برامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية، والترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، والترجمة التخصصية باللغة الألمانية.

وأضاف أن كلية الحاسبات والمعلومات تقدم برامج هندسة البرمجيات، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، بينما تقدم كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية، مدعومًا بإنشاء مصنع الأدوية التعليمي الوحيد في الجامعات المصرية، وتطرح كلية الطب البيطري برنامجي طب الحيوانات الأليفة والمستحضرات والأدوية البيطرية.

كما تضم كلية الهندسة خمسة برامج متميزة، هي هندسة تخطيط المدن، وهندسة التشييد وإدارة المشروعات، وهندسة وتكنولوجيا العمارة المستدامة، وبرنامج الطاقة المستدامة، وهندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتقدم كلية الآداب والعلوم الإنسانية أربعة برامج متميزة، تشمل الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، والترجمة الفورية باللغة الفرنسية، وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد (GIS) بنظامي الانتظام والانتساب، وبرنامج الجيوماتكس والذكاء الاصطناعي.

• «فاتيل» لأول مرة.. درجة علمية مزدوجة مع فرنسا في مجال الضيافة والسياحة:

وتطرح كلية السياحة والفنادق ثلاثة برامج، هي الإرشاد السياحي باللغة الإنجليزية، والدراسات السياحية باللغة الإنجليزية، ودراسات الفنادق باللغة الإنجليزية، إضافة إلى طرح برنامج «فاتيل» (Vatel) لأول مرة، بالشراكة مع مؤسسة فاتيل الفرنسية، في مجال الضيافة والسياحة.

ويمنح برنامج «فاتيل» الطلاب درجة علمية مزدوجة (Double Degree) معتمدة من مصر وفرنسا، بما يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والتأهيل المهني في مجال الضيافة والفندقة، ويدعم تأهيل الخريجين للعمل في قطاع الضيافة والفندقة داخل مصر وعلى المستوى الدولي.

فيما تقدم كلية التمريض البرنامج التخصصي في التمريض وبرنامج التمريض المكثف، بما يسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة وفق أحدث المعايير المهنية.

• التطوير المهني ودعم مهارات الطلاب والخريجين:

وبالإضافة إلى تميز البرامج الأكاديمية، تولي الجامعة اهتمامًا بتنمية المهارات التخصصية للطلاب من خلال إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني، الذي يقدم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية، خاصة في المهارات الشخصية والحياتية (Soft Skills) لطلاب الجامعة وخريجيها، إلى جانب تنظيم فعاليات مثل ملتقيات التوظيف ولقاءات مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات دعمًا للتوظيف.

• 14,715 طالبًا وطالبة من المرشحين الجدد:

وفيما يتعلق بأعداد الطلاب المرشحين للعام الجامعي الجديد، كشف الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إجمالي عدد الطلاب المرشحين بلغ 14,715 طالبًا وطالبة، جميعهم من فئة الثانوية العامة (ث.ع).

ووفقًا لتوزيع أعداد الطلاب على الكليات، سجلت كليات الزراعة، والتربية، والمعهد الفني للتمريض، والطب البيطري، والتجارة، بالإضافة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أعلى أعداد الطلاب المرشحين.

• أنشطة طلابية لبناء الشخصية وتنمية الوعي:

وتزامنًا مع بدء العام الجامعي الجديد، تواصل الجامعة تكثيف الأنشطة التوعوية والثقافية، وتعزيز قيم الانتماء لدى الطلاب، ومواجهة الأفكار غير السوية، إلى جانب دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، بما يسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وتنمية وعيه ومهاراته، وتحقيق التوازن بين التحصيل الأكاديمي والمشاركة في الحياة الجامعية.

• الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026/2027:

وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، وتستمر لمدة 15 أسبوعًا، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2026، فيما تُعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من نوفمبر 2026، وفقًا لكل كلية، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 2 يناير 2027 حتى 21 يناير 2027.

وتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 23 يناير 2027 وتستمر حتى الخميس الموافق 4 فبراير 2027، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، وتستمر لمدة 15 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس الموافق 20 مايو 2027.

وتُجرى امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من الثلث الأخير من مارس وحتى الثلث الأول من أبريل 2027، بينما تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2027، وفقًا لطبيعة الدراسة بكل كلية، مع مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد عند وضع جداول الامتحانات.

واختتم الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور تصريحاته مؤكدًا أن جامعة قناة السويس تواصل العمل على تطوير برامجها الأكاديمية وتحديث بنيتها التعليمية والتدريبية، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تخريج أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار، وتكون قادرة على المنافسة في سوق العمل والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.