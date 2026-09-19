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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام جابر: تعادل المقاولون مع الأهلي أمر طبيعي ومش مفاجأة

إسلام جابر
إسلام جابر
سارة عبد الله

تحدث إسلام جابر، لاعب المقاولون العرب، عن تعادل فريقه مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن النتيجة جاءت بعد مجهود كبير من اللاعبين خلال المباراة.

وقال إسلام جابر، خلال تصريحات إذاعية: «تعادلنا مع النادي الأهلي في الفترة دي أمر طبيعي ومش مفاجأة ولا حاجة».

وأضاف: «إحنا اجتهدنا وتعبنا وعملنا اللي علينا، عشان كده ربنا رضانا بالتعادل».

وأشار لاعب المقاولون العرب إلى أن الفريق دخل المباراة بهدف تقديم أفضل ما لديه، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا أقصى جهدهم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، وهو ما تحقق في النهاية بالتعادل.

يأتي تعادل المقاولون العرب مع الأهلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، في ظل سعي الفريق لتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الحالي.

إسلام جابر النادي الأهلي المقاولون العرب

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