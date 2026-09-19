إسلام جابر: تعادل المقاولون مع الأهلي أمر طبيعي ومش مفاجأة

تحدث إسلام جابر، لاعب المقاولون العرب، عن تعادل فريقه مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن النتيجة جاءت بعد مجهود كبير من اللاعبين خلال المباراة.

وقال إسلام جابر، خلال تصريحات إذاعية: «تعادلنا مع النادي الأهلي في الفترة دي أمر طبيعي ومش مفاجأة ولا حاجة».

وأضاف: «إحنا اجتهدنا وتعبنا وعملنا اللي علينا، عشان كده ربنا رضانا بالتعادل».

وأشار لاعب المقاولون العرب إلى أن الفريق دخل المباراة بهدف تقديم أفضل ما لديه، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا أقصى جهدهم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، وهو ما تحقق في النهاية بالتعادل.

يأتي تعادل المقاولون العرب مع الأهلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، في ظل سعي الفريق لتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الحالي.