بيبيعوها لمخزن أخشاب.. القبض على المتهمين بتقطيع الأشجار بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من الأشخاص بتقطيع شجرة مستخدمين "منشار"، ووضع الأشجار المقطعة بسيارة "ربع نقل" بالإسكندرية.





بالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 الجارى، تلقى قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بلاغا من موظف بأحد الأحياء، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بقيام أحد الأشخاص "غير تابع للحى أو المحافظة" بتقليم وتقطيع الأشجار بتاريخ 16 الجارى بأحد الشوارع بدائرة القسم وتحميلها على سيارة "ربع نقل".

أمكن تحديد وضبط السيارة "ربع نقل" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"، ومرتكبى الواقعة، قائد السيارة، مالك مخزن لتقطيع وتشوين الأخشاب، و3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية، وضُبط بحوزتهم المنشار المستخدم فى تقطيع الأشجار.

بمواجهتهم، أقر ثلاثة منهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتصادف مرور الرابع حال قيامهم بتقطيع الأشجار فقام بمساعدتهم فى نقلها إلى السيارة دون علمه بقيامهم بسرقتها.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.









