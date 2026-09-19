ضبط متهم أنهى حياة صديقه على الطريق الصحراوى الغربى بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من كشف غموض جثة شاب عثر عليها بالطريق الصحراوى الغربى بنطاق مركز أبوتشت شمال قنا، وبها آثار ذبح بالرقبة، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجنى عليه، حيث استدرجه إلى المنطقة الصحراوية لإنهاء خلافات مالية بينهما، والتى انتهت بإنهاء حياة المجنى عليه ذبحاً وإلقاء جثته على جانب الطريق.





كانت أجهزة الأمن بقنا تلقت إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة شاب بالطريق الصحراوى الغربى بنطاق مركز أبوتشت.

وبفحص الجثة، تبين أنها لـ “يحيى. س”، 19 عاما، مقيم بقرية العمرة، وبها آثار ذبح في الرقبة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



