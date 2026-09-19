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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فسخ خطوبته.. شاب ينهي حياته بالمنوفية بعد ترك خطيبته

المتوفي
المتوفي

شهدت قرية كفر العجايزة التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية حالة من الحزن بعد ما اقبل الشاب مهاب محمود ابن القرية على إنهاء حياته بعد فسخ خطوبته

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بوصول شخص إلى مستشفى قويسنا المركزي متوفي وبه شبهة جنائية. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبسؤال الأهالي أكدوا أن الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة فسخ خطوبته، واقبل على انهاء حياته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث

ويستعد أهالي قرية كفر العجايزة لتشييع جثمان الشاب مهاب اليوم وسط حالة من الحزن الشديد.

المنوفية محافظة المنوفية انهى حياته قويسنا

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