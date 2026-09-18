العثور على جثمان شاب غريق في الرياح الناصري بالمنوفية

عثر الأهالي اليوم على جثمان الشاب معتصم عمرو ابن محافظة سوهاج بعد 7 أيام من البحث في الرياح الناصري بالتحديد في قرية كفر داود التابعة لمركز السادات

وقد شهدت قرية كفر داود التابعة لمحافظة المنوفية حالة من الحزن الشديد عقب خبر غرق شاب من سوهاج أثناء استحمامه بالرياح الناصري، وقد أكد الأهالي ان الشاب معتصم من محافظة سوهاج وان سبب وجوده بالمنوفية عمله، حيث انه ترك محافظته في محاولة لكسب عيشه والبحث عن الرزق.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز السادات يفيد بغرق شاب داخل الرياح الناصري المار بنفس دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بالانقاذ النهري لمحاولة انقاذه

واستغرقت عمليات تمشيط البحر والبحث عن جثمانه حوالي 7 ايام من يوم السبت الماضي الا انه عُثر عليه اليوم، وتم إيداع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة في ثلاجة مستشفى السادات وتم تحرير محضر بالواقعة