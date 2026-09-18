لتحقيق أرباح.. ضبط شخص ادعى سرقته بشمال سيناء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن زعم القائم على النشر قيام بعض الأشخاص بسرقة بعض المعدات بشمال سيناء والإعلان عن مكافأة مالية لمن يدلى بمعلومات عنهم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مالك إحدى مكاتب خدمات الحاسوب - الكائنة بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد) ، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر المنشور المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى بتاريخ 15/ الجارى ، وادعائه بذلك على غير الحقيقة لزيادة نسب التفاعل والمتابعين على صفحته لتحقيق أرباح مالية ، وضبط بحوزته (3 هواتف محمول، 2 جهاز "لاب توب") بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.