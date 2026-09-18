النقل: المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو تضم 17 محطة بطول 19 كم

أكدت وزارة النقل أن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق تمتد بطول 19 كيلومترًا وتضم 17 محطة، لتربط بين مناطق القاهرة والجيزة والمدن الجديدة، وتخدم عددًا من المناطق الحيوية والمقاصد السياحية والثقافية الرئيسية.

وأوضحت الوزارة أن مسار المرحلة الأولى يخدم عددًا من أبرز الوجهات السياحية، وفي مقدمتها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات، بما يعزز الربط بين شبكة النقل الجماعي والمناطق السياحية والأثرية.

وأضافت وزارة النقل أن المشروع يأتي ضمن خطط الدولة لتطوير شبكة مترو الأنفاق والتوسع في وسائل النقل الجماعي، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وخدمة المواطنين وربط المناطق العمرانية الجديدة بالمناطق الحيوية.