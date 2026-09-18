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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القبض على سائق قتل مدرس أثناء فض مشاجرة في المنوفية

المجني عليه
المجني عليه

نجحت قوات أمن المنوفية متمثلة في مركز شرطة قويسنا من القبض على سائق طعن مدرس أثناء مشاجرة حاول فيها المدرس فض الشجار بين السائق وآخر.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز قويسنا يفيد بوصول شخص إلى مستشفى قويسنا المركزي مطعون طعنة نافذة اودت بحياته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة مدرس. 

وتبين التحريات الأولى ان نشب شجار بين سائق واخر أمام منزل المدرس الكامن في قرية قويسنا البلد التابعة لمركز ومدينة قويسنا، وتدخل المدرس لمحاولة فض الشجار بينهما الا انه اصيب خلال الشجار

وبعدها نُقِل المدرس إلى مستشفى قويسنا المركزي لمحاولة إسعافه الا انه لفظ انفاسه الأخيرة داخل المستشفى واعلن خبر مقتله، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث

المنوفية محافظة المنوفية قتل مدرس القبض

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