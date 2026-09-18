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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنوفية تحصد 5 ميداليات في الدورة الأفريقية للجامعات

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية

نجحت منتخبات جامعة المنوفية في حصد 5 ميداليات متنوعة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»،، التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026، بمشاركة عدد من الجامعات، وذلك في منافسات المصارعة والكاراتيه وألعاب القوى. 

جاءت مشاركة جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور محمد زيدان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبتنسيق إداري وفني من الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد شاهين، وبمتابعة الكابتن ياسر جمال، مدير إدارة النشاط الرياضي، والكابتن إيهاب صادق، مسئول المشروع.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية أن ما حققه طلاب جامعة المنوفية من نتائج متميزة في الدورة الأفريقية يعكس ما يمتلكونه من طاقات وقدرات واعدة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على توفير أوجه الرعاية والدعم للطلاب الموهوبين رياضيًا، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتأهيلهم للمنافسة في البطولات المختلفة وتمثيل اسم الجامعة ومصر بصورة مشرفة. 

وأضاف رئيس جامعة المنوفية أن هذه النتائج المتميزة في محفل رياضي أفريقي تمثل امتدادًا لمسيرة إنجازات جامعة المنوفية، وتؤكد اهتمام الجامعة ببناء شخصية الطالب المتكاملة، التي تجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز الرياضي والمشاركة الفاعلة وروح المنافسة الشريفة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الجامعة عاليًا في المحافل المحلية والدولية. 

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد زيدان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالأداء المتميز لطلاب وطالبات الجامعة والجهود التي بذلوها طوال منافسات الدورة، مؤكدًا أن قطاع التعليم والطلاب يولي الأنشطة الرياضية اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها أحد المسارات المهمة لاكتشاف المواهب الطلابية وصقل مهاراتها وتنمية قدراتها من خلال برامج التدريب والمشاركة في البطولات المختلفة. 

5 ميداليات ونتائج متميزة لطلاب الجامعة

وشهدت مشاركة جامعة المنوفية في الدورة الأفريقية الثانية عشرة للجامعات حضورًا متميزًا في ثلاث ألعاب رياضية، أسفرت عن حصد 5 ميداليات، بواقع 2 فضية و3 برونزيات، إلى جانب تحقيق مركز متقدم في منافسات ألعاب القوى. 

المصارعة.. فضية وبرونزية

شارك منتخب الجامعة في منافسات المصارعة «طلبة» بـ5 طلاب، ونجح في حصد ميداليتين، حيث حقق الطالب عبد العزيز يوسف عبد العزيز، بكلية علوم الرياضة، المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 72 كجم، بينما حصل الطالب محمد أحمد رزق، بكلية علوم الرياضة، على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 82 كجم.

وقاد الفريق تدريبيًا الدكتور محمد نصار، وبإشراف الكابتن محمود درويش.

الكاراتيه.. 3 ميداليات جديدة 

وفي منافسات الكاراتيه «طالبات»، شارك منتخب الجامعة بـ3 طالبات، وحقق 3 ميداليات، حيث حصلت الطالبة هاجر إيهاب الحباك، بكلية علوم الرياضة، على المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن تحت 50 كجم «كوميتيه فردي». 

كما حققت الطالبة وعد أحمد شبل، بكلية علوم الرياضة، المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن تحت 61 كجم «كوميتيه فردي»، فيما حصلت الطالبة روان حامد شرف، بكلية علوم الرياضة، على المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 86 كجم «كوميتيه فردي».

وتولى تدريب المنتخب الكابتن محمد عبدالله، تحت إشراف سها الرقباوي. 

ألعاب القوى.. المركز الخامس في سباق 400 متر 

وفي منافسات ألعاب القوى «طالبات»، شاركت جامعة المنوفية بلاعبة واحدة، هي الطالبة سوسن فرج سراج، بكلية التربية، ونجحت في تحقيق المركز الخامس في منافسات سباق 400 متر، تحت قيادة المدرب الدكتور محمد حكيم، وإشراف  جيهان سامي.

وتعكس هذه النتائج المتميزة نجاح جامعة المنوفية في دعم النشاط الرياضي واكتشاف المواهب الطلابية، كما تؤكد مواصلة الجامعة جهودها نحو صناعة أبطال رياضيين قادرين على المنافسة ورفع اسم جامعة المنوفية ومصر في المحافل الرياضية المحلية والقارية والدولية.

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