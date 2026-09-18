الحماية المدنية بالغربية تنجح في إنقاذ حياة طفلة داخل منزل انهار سقفه ببسيون

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل في إنقاذ حياة طفلة أسفل سقف منزل منهار مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بالخشب والبوص، بقرية صا الحجر التابعة لدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، الأمر الذي نتج عنه تعرض طفلة للإصابة كونها كانت أسفل الأنقاض، وتم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى، وحالتها الصحية مستقرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات ديوان محافظة الغربية إخطارا بانهيار سقف حجرة بمنزل ملك المواطن جابر غريب عبد الغني صقرة، 62 سنة، بشارع العلوية بجوار المسجد الكبير بقرية صالحجر.

تحرك تنفيذي عاجل

كما انتقلت الدكتورة جيهان القطان، رئيس مركز ومدينة بسيون، إلى موقع البلاغ، وتبين أن الانهيار وقع في سقف إحدى الحجرات بالمنزل، فيما كانت الطفلة روان جابر غريب صقرة، 16 سنة أسفل الأنقاض.

وتمكنت قوات الإنقاذ من إخراج الطفلة من أسفل الأنقاض، ونقلها إلى مستشفى بسيون المركزي، وتبين أن حالتها الصحية جيدة.

إنقاذحياة الطفلة

الجدير بالذكر أن اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية وجه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل، وبيان مدى سلامته الإنشائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار في ضوء تقرير اللجنة.