قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 مباريات بلا تعادل.. أرقام استثنائية في الجولة الخامسة للدوري المصري
دعوة صادقة.. أول تعليق من سامح حسين بعد تعرضه لوعكة صحية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر
تركيا تعلن تفكيك شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل وتعتقل 175 مشتبهاً
باحثو "قومي البحوث" يكشفون مخاطر خفية لحقن التخسيس والتدخين والإجهاد الحراري
بمشاركة 20 إمامًا وواعظًا.. الأزهر والأوقاف يطلقان 3 قوافل دعوية اليوم
هل لف أطراف الموز بورق الألومنيوم يطيل عمره؟.. حقيقة الحيلة المنتشرة
4 صفقات في يناير.. كيف يعيد عموتة تشكيل قائمة الأهلي؟
مع انطلاق العام الدراسي.. 9 توجيهات حاسمة من وزير التعليم العالي للجامعات
رضا سليم يقترب من الرحيل.. الأهلي يحسم مصير المغربي
احتجز زوجته وطفليه وهدد بقتلهم.. مصرع عنصر خطير بعد مواجهة مع الشرطة بمطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحماية المدنية بالغربية تنجح في إنقاذ حياة طفلة داخل منزل انهار سقفه ببسيون

انهيار سقف منزل بالغربية
انهيار سقف منزل بالغربية
الغربية أحمد علي

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل في إنقاذ حياة طفلة أسفل سقف منزل منهار  مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بالخشب والبوص، بقرية صا الحجر التابعة لدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، الأمر الذي نتج عنه تعرض طفلة للإصابة كونها كانت أسفل الأنقاض، وتم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى، وحالتها الصحية مستقرة.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات ديوان محافظة الغربية إخطارا بانهيار سقف حجرة بمنزل ملك المواطن جابر غريب عبد الغني صقرة، 62 سنة، بشارع العلوية بجوار المسجد الكبير بقرية صالحجر.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما انتقلت الدكتورة جيهان القطان، رئيس مركز ومدينة بسيون، إلى موقع البلاغ، وتبين أن الانهيار وقع في سقف إحدى الحجرات بالمنزل، فيما كانت الطفلة روان جابر غريب صقرة، 16 سنة أسفل الأنقاض.
وتمكنت قوات الإنقاذ من إخراج الطفلة من أسفل الأنقاض، ونقلها إلى مستشفى بسيون المركزي، وتبين أن حالتها الصحية جيدة.

إنقاذحياة الطفلة  

الجدير بالذكر أن اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية وجه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل، وبيان مدى سلامته الإنشائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار في ضوء تقرير اللجنة.

اخبار محافظة الغربية إنقاذ حياة طفلة سقف منزل منهار بسيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سرقة السيارات

يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة

درجات الحرارة

بشرى لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف ومفاجأة بشأن درجات الحرارة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

المصرى البورسعيدي

قرارات قوية من مجلس إدارة المصري بعد تراجع النتائج

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

أفضل دعاء يوم الجمعة

أفضل دعاء يوم الجمعة.. قصير ومكتوب لكل مسلم

الأوقاف تجهز 32 من ذوي الهمم للعمل أئمة وخطباء ومدرسين

دفعة الإمام حسن العطار.. الأوقاف تجهز 32 من ذوي الهمم للعمل أئمة وخطباء ومدرسين

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد