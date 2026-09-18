القبض على شخص يروج لبيع الصواعق الكهربائية على الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص للترويج لبيع الصواعق الكهربائية على الإنترنت.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الصواعق الكهربائية بمقابل مادي.



بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها ( كهربائي، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم)، وضبط بحوزته (عدد من الصواعق الكهربائية – أدوات ومعدات صيانة) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





