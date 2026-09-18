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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص يروج لبيع أدوية مجهولة المصدر

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامة بالترويج لبيع الأدوية مجهولة المصدر.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على إدارة الصفحة المُشار إليها ، وبسؤالها قررت بأنها تعمل بمجال "التسويق الإلكترونى" ، وإتفاقها مع أحد الأشخاص على الترويج لعدد من الأدوية بمقابل مادى.


أمكن تحديد وضبط الأخير (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بقيامه بالتواصل مع عدد من المسوقين الإلكترونيين والإتفاق معهم على نشر إعلانات منتجاته على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعى بمقابل مادى ، وذلك فى إطار النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء تلك المنتجات من خلال إيهامهم بحيازته لها وطلب تحويل مبالغ مالية منهم لتوصيلها وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه ، وتبين عدم حيازته لأية أدوية أو منشطات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الأدوية الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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