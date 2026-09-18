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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع إشغالات والارتقاء بالخدمات.. يوم في قريتنا يصل قرية إسطنها بالمنوفية

يوم في قريتنا
يوم في قريتنا

تواصل مبادرة «يوم في قريتنا» فعاليات جولتها الثالثة عشرة من داخل قرية إسطنها التابعة لمركز ومدينة الباجور، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أوجه القصور والاحتياجات داخل القرى.

استهلت فعاليات الجولة بحملة تموينية مكبرة على عدد من مخابز قرية إسطنها، بالتنسيق مع مكتب تموين إسطنها، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، ومراجعة الأوزان المقررة، وجودة ونظافة الخبز، ومدى الالتزام بإعطاء بون الصرف للمواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفات التي تم رصدها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي قطاع التشجير والتجميل، تم الدفع بقطاع المشتل مدعومًا بالنباتات والزهور، حيث جرى زراعة 20 شجرة تجميلية من نوع الفلفل العريض التجميلي بمحيط المدرسة الثانوية بقرية إسطنها، بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء وتحسين الصورة البصرية للموقع ،كما شملت الأعمال قص وتهذيب الأشجار الموجودة بجوار كوبري المرور، وتهذيب السياج الخضري بطريق نقطة شرطة إسطنها، ضمن جهود الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للقرية.

وامتدت فعاليات المبادرة إلى قطاع الإشغالات، حيث تم تنفيذ حملة مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، بهدف إعادة الانضباط والسيولة المرورية بشوارع القرية، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال طريق، ورفع 25 حالة إشغال بشكل فوري من طريق بنها – إسطنها، إلى جانب طريق المحطة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الحضاري للطرق.

وفي قطاع النظافة وتحسين البيئة، تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع التراكمات ونواتج التطهير وفتح الطرق أمام الأهالي، حيث أسفرت الأعمال عن رفع نحو 300 طن، بواقع 100 طن مخلفات وأتربة من منطقة الإنجيلية، و200 طن من نواتج تطهير جسر ترعة الخضراوية.

وتأتي هذه الأعمال بهدف تحسين مستوى النظافة، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة الطرق وتوسعة المساحات المتاحة للحركة وتيسير تنقل المواطنين.

وفي قطاع الإنارة، تم الدفع بفريق الإنارة مدعومًا ببرج الإنارة والأدوات والمعدات اللازمة، لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الإضاءة بعدد من المناطق الحيوية بالقرية.

وشملت الأعمال طريقي المحطة وجسر ترعة الخضراوية بامتداده، ومحيط محطة السكة الحديد، حيث تم صيانة نحو 20 كشافًا وتركيب 20 لمبة ليد، بهدف تحسين مستوى الإضاءة الليلية وتوفير رؤية أفضل وتأمين حركة المواطنين والمركبات.

كما شملت فعاليات المبادرة قطاع الطرق، حيث جرى تسوية جانبي الطريق العام ورفع وإزالة التراكمات الموجودة على جانبي طريق إسطنها – بنها، بما يسهم في تحسين حالة الطريق، وتوسعة جانبيه، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على المظهر الحضاري للقرية.

وأكد محافظ المنوفية، أن مبادرة «يوم في قريتنا» تأتي في إطار الحرص على الوصول بالخدمات إلى المواطنين داخل قراهم، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع الاحتياجات والمشكلات على أرض الواقع، مشددًا على أهمية تكامل جهود مختلف القطاعات الخدمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للقرى، مؤكدًا استمرار المبادرة في مختلف قرى المحافظة لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

المنوفية محافظة المنوفية يوم في قريتنا الباجور اسطنها

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