إزالة لـ 8 مقابر مخالفة بالمنوفية وحالات تعد على الأرض الزراعية

نجحت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا من تنفيذ الازالة الفورية لعدد ٦ مقابر تم بناؤها داخل الهناجر بكفور الرمل وذلك بالمخالفة للقانون ،كما تم إزالة حالتين بناء مقابر بشنتنا الحجر ببركة السبع فور الشروع فى بنائهم، وكذا إزالة فورية لعدد ٤ حالات متغير مكانى عبارة عن حوائط واعمده بدون ترخيص وتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف بنواحى منشية أبو ذكرى وكفر زين الدين بقويسنا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، حملة مكبرة تم خلالها إزالة ٤ حالات تعدى على حرم طرح نهر النيل بقريه طنوب ، وذلك فى إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم التعدى بالبناء المخالف، وفى حى شرق شبين الكوم، تم متابعة اعمال فك شدة خشبية مخالفة لشروط البناء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ومصادرة مواد البناء وإيقاف المخالفة.

وأيضاً في مركز ومدينة الشهداء تم إزالة حالة تعدي بالبناء داخل الحيز العمراني بزاوية الناعورة عبارة عن بناء سور بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 40متر بدون الحصول على الترخيص اللازم.

وذلك في إطار تكليفات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً في المهد حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة

وشدد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في رصد وإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء ، والتعامل الفوري والحاسم معها ، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وفرض سيادة القانون، مشدداً بأنه لن يسمح بأية تهاون أو تقصير فى تنفيذ الإزالات الفورية وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المقصرين والمخالفين