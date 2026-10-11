أحمد الشيخ يحتفل بفوز الأهلي في القمة 133: ماركة مسجلة

علق أحمد الشيخ، نجم النادي الأهلي السابق، على فوز المارد الأحمر في مباراة القمة 133 أمام الزمالك، والتي انتهت بثنائية نظيفة لصالح الأهلي على استاد القاهرة.

ونشر الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تغريدة قال فيها:"والأهلي في القمة ماركة مسجلة" .

وحقق الأهلي الفوز بهدفي محمد هاني ومنصف بقرار، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة.

وافتتح المارد الأحمر التسجيل عن طريق محمد هاني في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف المهاجم الجزائري منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 16 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث.