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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكم سابق: الزمالك كان يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

أكد ياسر عبد الرؤوف، الحكم السابق، أن نادي الزمالك كان يستحق الحصول على ركلة جزاء ثانية خلال مواجهته أمام الأهلي، بسبب الاحتكاك الذي جمع بين شيكو بانزا وأشرف داري داخل منطقة الجزاء، وفقًا لتحليله للحالة التحكيمية.

وأوضح عبد الرؤوف، خلال ظهوره عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، أن تقييم الواقعة يتطلب النظر إلى اتجاه الكرة وموقف كل لاعب منها، مشيرًا إلى وجود اختلاف بين هذه الحالة واللقطة الأولى التي شهدت احتكاكًا بين شيكو بانزا ومروان عطية.

وأشار إلى أن اتجاه الكرة يلعب دورًا مهمًا في تحديد أحقية اللاعبين في التمركز والمنافسة عليها، موضحًا أن المهاجم من حقه اتخاذ موقع مناسب عندما تكون الكرة قادمة من ناحيته، والانتظار حتى تصل إليه من أجل لعبها.

وأضاف أن هناك اختلافًا بين التحجيز المشروع الذي يعتمد على اتخاذ موقع مناسب للتنافس على الكرة، وبين استخدام الاحتكاك البدني أو اليدين لمنع المنافس من التحرك أو الحفاظ على توازنه.

وبحسب تحليل الحكم السابق، فإن شيكو بانزا كان متقدمًا في اتجاه الكرة، وحاول التمركز في المكان الذي توقع سقوطها فيه، لكن أشرف داري استخدم يده، وفقًا لما أظهرته اللقطات التي استند إليها عبد الرؤوف، لمنع لاعب الزمالك من الثبات في موقعه.

وأكد أن الاحتكاك البدني قد يكون مشروعًا عندما ينصب تركيز المدافع على الوصول إلى الكرة ومنافستها، لكنه يختلف عندما يكون الهدف منع المنافس من الوقوف أو التحرك بصورة طبيعية، دون محاولة واضحة للوصول إلى الكرة.

وأضاف أن تكرار الدفع خلال اللقطة، وفقًا للفريمات المعروضة، يدعم وجهة نظره بأن شيكو بانزا تعرض لمنع مؤثر من المنافسة على الكرة، لافتًا إلى أن الكرة سقطت بالفعل في المكان الذي كان يتمركز فيه لاعب الزمالك.

وشدد عبد الرؤوف على ضرورة التفرقة بين التنافس المشروع على الكرة ومحاولة إعاقة المنافس نفسه، موضحًا أن المدافع كان بإمكانه الارتقاء ومحاولة لعب الكرة بدلًا من الاكتفاء بمنع المهاجم من التحرك.

واختتم الحكم السابق تحليله بالتأكيد على أن الحالة تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، ليصل بذلك إلى أن الفريق الأبيض كان يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي، وفقًا لرأيه في الحالتين التحكيميتين

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