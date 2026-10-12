محمد بركات: الأهلي استحق الفوز على الزمالك وعموتة تفوق في إدارة القمة

تحدث محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، عن فوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ونجح الأهلي في حسم القمة لصالحه، بعدما قدم أداءً قويًا، مستغلًا الفرص التي أتيحت له خلال اللقاء، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وأكد محمد بركات، خلال تصريحاته عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن الأهلي كان الطرف الأفضل في المباراة، واستحق تحقيق الانتصار، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر دخلوا اللقاء برغبة واضحة في الفوز وعدم التفريط في الفرصة.

وقال بركات إن الأهلي بدأ المباراة بصورة جيدة، وفرض ضغطًا مبكرًا على الزمالك، وهو ما ساعده على فرض أسلوبه والاستفادة من المساحات المتاحة في دفاع الفريق الأبيض.

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق أن طريقة اللعب التي اعتمد عليها معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، منحت الأهلي فرصة لاستغلال المساحات، خاصة من خلال تحركات محمد هاني وأشرف بن شرقي، وهو ما ساعد الفريق الأحمر على تهديد مرمى منافسه.

وأشاد بركات بالعمل الذي قام به الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قبل مواجهة الزمالك، مؤكدًا أنه درس المنافس جيدًا، وركز على التفاصيل الفنية التي ساعدت فريقه على الظهور بصورة مميزة خلال المباراة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للأهلي اهتم ببعض المواجهات الفردية داخل الملعب، وفي مقدمتها التعامل مع أكرم توفيق ومروان عطية، وهو ما عكس الاستعداد الجيد للمباراة.

وأوضح بركات أن الإصرار على تحقيق الفوز واستغلال الفرص كانا من أبرز أسباب تفوق الأهلي، لافتًا إلى أن التسديدات على المرمى تمثل إحدى المميزات التي يمتلكها الفريق خلال الموسم الحالي.

وتمنى بركات أن يكون الفوز على الزمالك بداية لمرحلة أفضل للأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما اعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة بيراميدز المقرر إقامتها غدًا.

واختتم تصريحاته بالإشادة بأداء الحكم، مؤكدًا أن قراراته لم تؤثر في نتيجة المباراة، كما أبدى وجهة نظره بأن الزمالك لا يستحق احتساب ركلتي جزاء خلال المواجهة