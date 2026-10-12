محمد عادل: الزمالك استحق ركلة جزاء أمام الأهلي بسبب دفع شيكوبانزا

شن محمد عادل، الحكم السابق، هجوما على الأداء التحكيمي خلال مباراة الأهلي والزمالك، مؤكدا وجود ركلة جزاء لم تُحتسب لصالح الفريق الأبيض، بسبب تعرض شيكوبانزا للدفع من جانب مروان عطية في الدقيقة 52.

وقال محمد عادل، خلال تصريحاته ببرنامج «البريمو» المذاع عبر قناة «TEN»، إن شيكوبانزا تعرض للدفع من مروان عطية داخل منطقة الجزاء، مشيرًا إلى أن اللعبة كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، إلى جانب إشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي.

وأضاف الحكم السابق أن حكم المباراة كان يجب عليه العودة إلى تقنية الفيديو «VAR» لمراجعة اللعبة، واتخاذ القرار الصحيح بشأن احتساب ركلة الجزاء، منتقدًا أداءه خلال اللقاء، ووصفه بالضعيف للغاية، معتبرا أنه قدم أداء تجاريا خلال المباراة.

وفي المقابل، أوضح محمد عادل أن لقطة شيكوبانزا مع أشرف داري لا تستحق احتساب ركلة جزاء، مؤكدا أن الاحتكاك بين اللاعبين لا يرتقي إلى مستوى الخطأ الذي يستوجب احتساب مخالفة.

وانتقد عادل قرار الاستعانة بحكم من سلوفينيا لإدارة المباراة، متسائلا عن أسباب اختياره، كما أبدى استغرابه من التصريحات المتعلقة بعدم الاستعانة بحكام من فرنسا بسبب مباراة الأرجنتين.

واختتم محمد عادل تصريحاته بالتأكيد أن أبرز ملاحظاته التحكيمية تتمثل في وجود ركلة جزاء مستحقة للزمالك لصالح شيكوبانزا، نتيجة دفع مروان عطية له، مع عدم إشهار البطاقة الصفراء التي رأى أنها كانت واجبة في هذه اللعبة.