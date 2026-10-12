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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبد الجليل: مسؤولو الزمالك تعاملوا مع حكم القمة كأهلاوي من السبتية

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك لا يستحق الحصول على ركلة جزاء بالأمس امام الأهلي

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الزمالك لم يستحق الحصول على ركلة جزاء بالأمس أمام الاهلي وعليهم ان يكونون اكثر تركيزا في الفترة المقبلة.

وأضاف: حكم مباراة الأمس لم يكن مصريا حتى نقول أنه أهلاوي او زملكاوي، ومسؤولي الزمالك بيتعاملوا مع حكم القمة على إنه " أهلاوي من السبتية "

وتابع: زيزو يتحمل فوق طاقته، بن شرقي بيختفي في المباريات الكبيرة عكس باقي المباريات وامام عاشور مستواه متراجع في الفترة الأخيرة سواء مع الاهلي او منتخب مصر  ومش هو دا امام عاشور اللي احنا عارفينه

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