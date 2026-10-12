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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سياحة النواب تناقش خطة عمل اللجنة المتعلقة بقطاع الطيران المدني

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، خطة عمل اللجنة فيما يتعلق بقطاع الطيران المدني خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس.

واستعرضت النائبة سحر طلعت مصطفى، خطة العمل، موضحة أن اللجنة ستتولى خلال دور الانعقاد الثاني، مناقشة آليات النهوض بقطاع الطيران المدني، وتطوير المطارات، بما يعزز مكانة مصر، وبما يدعم القطاع السياحي.

وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن اللجنة تضع في مقدمة أولويات خطة عملها ما يتعلق بالاستعداد لموسم الحج والعمرة، وتسهيل الرحلات الجوية.

وأوضحت النائبة، أن من بين الملفات أيضا ما يتعلق بالتوسع في أفريقيا، مشيرة إلى أن اللجنة تناقش أيضا ملف هجرة الكفاءات المتخصصة من الطيارين، ومهندسي الصيانة، إلى شركات دولية وإقليمية.

وقالت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب: كما تتضمن خطة عمل اللجنة ما يتعلق بجهود بناء مراكز صيانة متطورة لصيانة الطائرات في مصر، مع  التوسع في خدمات النقل الجوي.

وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن من بين الملفات أيضا تحديث إمكانيات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لاسيما وأنها تدخل في اختصاص عمل اللجنة وقطاع الطيران المدني.

وأعلنت أنه سيتم عقد اجتماعات ولقاءات مع المسؤلين في وزارتي السياحة والطيران المدني، فضلا عن دعوة المتخصصة في المناقشات متى اقتضت الضرورة ذلك، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية.

لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب النائبة سحر طلعت مصطفى قطاع الطيران المدني دور الانعقاد الثاني

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