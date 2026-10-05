سياحة النواب تراهن على الرياضة لجذب مزيد من السائحين إلى مصر

بدأت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب اجتماعاتها لإعداد خطة عمل دور الانعقاد الثاني، وسط مناقشات حول أبرز الملفات والتحديات التي تواجه قطاعي السياحة والطيران، تمهيدًا لاعتماد الخطة النهائية الأسبوع المقبل.

سحر طلعت مصطفى: السياحة الرياضية أولوية

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس اللجنة، أن ملف السياحة الرياضية سيكون من أبرز أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة مختلف الملفات المرتبطة بالقطاعين.

البطولات العالمية.. فرصة لزيادة التدفقات السياحية

وأوضحت أن استضافة الأحداث الرياضية الكبرى تمثل فرصة للترويج للمقاصد السياحية، خاصة مع إمكانية تحول حضور البطولات إلى زيارات سياحية متكررة من جانب المشاركين والجماهير وذويهم.

مصر تستهدف تعظيم عوائد الأحداث الرياضية

وأشارت رئيس لجنة السياحة إلى أن الدولة تتوسع في استضافة أحداث رياضية عالمية، وهو ما يتطلب استثمارها بصورة أكبر في التسويق للمقومات السياحية المصرية وعرضها بأساليب احترافية لجذب مزيد من السائحين.

دعم السياحة والطيران وتعزيز الاقتصاد

وأكدت اللجنة استمرار جهودها لمواجهة التحديات التي تواجه قطاعي السياحة والطيران، ودعم خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات والفرص المتاحة، بما يعزز نمو القطاعين ويرفع مساهمتهما في الاقتصاد الوطني.