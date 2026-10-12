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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مواعيد فتح وغلق المولات في التوقيت الشتوي.. وهذه عقوبات المخالفين

التوقيت الشتوي 2026
التوقيت الشتوي 2026
أميرة خلف

تزامنا مع قرب بدء تطبيق التوقيت الشتوي، تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية، في ظل القواعد المنظمة لساعات التشغيل والإغلاق التي تحددها القرارات الحكومية.

ويترتب على مخالفة المواعيد المقررة التعرض للإجراءات والعقوبات القانونية وفقًا للضوابط المعمول بها، وهو ما يستدعي التعرف على مواعيد العمل الرسمية والجزاءات المقررة للمخالفين.

موعد عودة العمل بالتوقيت الشتوي

ووفقًا للقواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي، يستمر تطبيق التوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، على أن تبدأ العودة إلى التوقيت المعتاد اعتبارًا من اليوم التالي، وبناءً على ذلك، يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

يأتى موعد تطبيق التوقيت الشتوى فى مصر 2025، بعد شهور من العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ منتصف ليل الجمعة 25 أبريل 2025.

كما يأتي هذا التغيير تنفيذًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بتنظيم العمل بنظامى التوقيتين الصيفى والشتوي.

مواعيد غلق المحلات والمولات بعد تطبيق التوقيت الشتوي

تتغير مواعيد إغلاق المحال العامة والمولات التجارية وفقًا للمواعيد المحددة لتشغيل الأنشطة التجارية.

وتكون مواعيد الغلق في الأيام العادية عند الساعة 10 مساءً.

أما يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، فيُسمح بمد فترة العمل حتى الساعة 11 مساءً.

عقوبات مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحال

أقر قانون المحال العامة عقوبات لعدم الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية بأنواعها، وبعد تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم، اليوم الجمعة، طبقا لقرار وزارة التنمية المحلية.

وفرض القانون عقوبات متدرجة لمن لم يلتزم بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية.

وفي حال مخالفة أحد المحال للمواعيد المقررة لغلق المحال؛ يتم ارسال انذار كتابى للمخالف ويتم مراجعته خلال 15 يوم لازالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة، وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يجوز له إعادة فتحه إلا بعد مراجعة مركز التراخيص ليسمح له بالفتح مرة أخرى، وفي حال التمادي في المخالفة وتكرارها؛ يتم غلق المحل وسحب الترخيص.

خطة الحكومة لتطبيق التوقيت الشتوي 2026

تأتي عودة التوقيت الشتوي في مصر 2026 ضمن خطة الحكومة التي بدأت تنفيذها منذ عام 2023 بعد إصدار قانون تنظيم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي.

ويقضي القانون بأن يبدأ التوقيت الصيفي سنويًا اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وينتهي في الجمعة الأخيرة من أكتوبر، بهدف تحقيق أقصى استفادة من ضوء النهار خلال فصول العام المختلفة، والمساهمة في خفض معدلات استهلاك الكهرباء.

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