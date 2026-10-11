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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية في التوقيت الشتوي 2026

توقيت
توقيت
محمد غالي

تتغير مواعيد تشغيل المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش مع تطبيق المواعيد الشتوية في مصر، وهو ما يدفع المواطنين إلى البحث عن ساعات الفتح والغلق الرسمية لتنظيم مشترياتهم اليومية والتعرف على مواعيد تقديم الخدمات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

توقيت

وتشمل مواعيد التشغيل الشتوية ضوابط محددة للمحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات والورش والأعمال الحرفية، مع إتاحة ساعات إضافية لبعض الأنشطة خلال أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية. 

كما تتضمن القواعد استثناءات للأنشطة التي ترتبط بتوفير السلع الأساسية أو تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية في التوقيت الشتوي 2026

تبدأ المحال والمولات التجارية العمل يوميا في تمام الساعة 7 صباحا، وفقا للمواعيد المنظمة للتشغيل خلال التوقيت الشتوي، وتستمر في استقبال المواطنين حتى الساعة 10 مساء في الأيام العادية.

وتمتد ساعات العمل لمدة ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والأعياد الرسمية، ليكون موعد الغلق في الساعة 11 مساء، بما يتيح للمواطنين وقتا إضافيا للتسوق وتلبية احتياجاتهم.

توقيت

وتأتي هذه المواعيد ضمن الإجراءات المنظمة لعمل الأنشطة التجارية والخدمية، بهدف تحقيق الانضباط في الشوارع وتنظيم حركة المواطنين، إلى جانب مراعاة احتياجات الأسواق وترشيد استهلاك الطاقة.

وتتمثل مواعيد المحال والمولات التجارية في الآتي.

موعد فتح المحلات والمولات التجارية الساعة 7 صباحا.
موعد الغلق في الأيام العادية الساعة 10 مساء.
موعد الغلق يومي الخميس والجمعة الساعة 11 مساء.
موعد الغلق خلال الإجازات والأعياد الرسمية الساعة 11 مساء.

مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات في التوقيت الشتوي

تختلف مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات والبازارات عن ساعات عمل المحال التجارية، نظرا لطبيعة هذه الأنشطة وارتباطها بتقديم الخدمات للمواطنين على مدار اليوم.

وتبدأ المطاعم والكافيهات والبازارات استقبال الجمهور من الساعة 5 صباحا، ويستمر العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل في الأيام العادية، بينما يمتد موعد الغلق إلى الساعة 1 صباحا يومي الخميس والجمعة وخلال الإجازات والأعياد الرسمية.

وتسري هذه المواعيد أيضا على المطاعم والكافيهات الموجودة داخل المولات التجارية، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل والتيك أواي على مدار 24 ساعة، وفقا للقواعد المنظمة لهذه الخدمات.

وتشمل المواعيد المحددة للمطاعم والكافيهات ما يلي.

موعد بدء العمل الساعة 5 صباحا.
موعد الغلق في الأيام العادية الساعة 12 منتصف الليل.
موعد الغلق يومي الخميس والجمعة الساعة 1 صباحا.
موعد الغلق خلال الإجازات والأعياد الرسمية الساعة 1 صباحا.
خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية في التوقيت الشتوي 2026

تخضع الورش والأعمال الحرفية الموجودة داخل الكتل السكنية لمواعيد تشغيل محددة، بهدف الحد من الضوضاء والحفاظ على راحة السكان، خاصة خلال ساعات المساء.

وتبدأ هذه الورش العمل في الساعة 8 صباحا، على أن تنتهي ساعات التشغيل في الساعة 6 مساء، مع مراعاة الاستثناءات التي تقررها الجهات المختصة لبعض الأنشطة وفقا لطبيعة عملها وموقعها.

وتشمل الاستثناءات الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، إلى جانب الورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين، وذلك وفقا للضوابط والقرارات المنظمة لكل نشاط.

الأنشطة المستثناة من مواعيد غلق المحلات

تتضمن قواعد تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية استثناءات لبعض الأنشطة التي ترتبط بتوفير السلع الأساسية أو تقديم الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها المواطنون في أوقات مختلفة من اليوم.

وتشمل أبرز الأنشطة المستثناة ما يلي.

محال البقالة والسوبر ماركت.
المخابز والأفران.
محال بيع الفواكه والخضروات وفقا لطبيعة النشاط.
محال بيع الدواجن.
أسواق الجملة.

الصيدليات.
الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.
الورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين وفقا للضوابط المنظمة.

وتستهدف هذه الاستثناءات ضمان استمرار توافر السلع والخدمات الأساسية، وعدم تأثر احتياجات المواطنين اليومية بمواعيد الغلق المعتادة، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لكل نشاط.

أهمية الالتزام بمواعيد تشغيل المحال خلال التوقيت الشتوي

يساعد الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم والورش على تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية، وتحقيق التوازن بين استمرار تقديم الخدمات والحفاظ على الانضباط في الشوارع والمناطق السكنية.

توقيت

وينصح المواطنون بالتأكد من مواعيد عمل المنشآت التي يرغبون في زيارتها، خاصة المطاعم والكافيهات والورش، مع مراعاة اختلاف ساعات التشغيل بين الأيام العادية وعطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

كما تظل معرفة مواعيد الغلق والاستثناءات الخاصة بكل نشاط من الأمور المهمة لأصحاب المحال التجارية والعاملين في الأنشطة الخدمية، لتجنب مخالفة القواعد المنظمة والتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل المقررة خلال التوقيت الشتوي 2026.

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