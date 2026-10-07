التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة في مصر وخطوات ضبطها

من المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، وذلك بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل لتصبح الساعة 11 مساءً، وفقًا لما ورد بشأن موعد تطبيق النظام هذا العام، وسط اهتمام متزايد من المواطنين بمعرفة موعد تغيير الساعة، وموعد بدء فصل الشتاء، وطريقة ضبط التوقيت على الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب.

ويأتي البحث عن موعد التوقيت الشتوي 2026 بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لتغيير الساعة، إذ يترقب المواطنون معرفة التوقيت الجديد للاستعداد له، خاصة أن الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي يؤدي إلى تأخير الساعة 60 دقيقة، وهو ما ينعكس على مواعيد النوم والعمل والدراسة ومختلف الأنشطة اليومية.

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متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند وصولها إلى 12 منتصف الليل، لتصبح 11 مساءً، وبذلك ينتهي العمل بنظام التوقيت الصيفي ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي.

ويبحث المواطنون خلال الفترة الحالية عن الموعد الدقيق لتغيير الساعة، خاصة مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، إذ يمثل الانتقال بين نظامي التوقيت الصيفي والشتوي تغييرًا مباشرًا في التوقيت الرسمي المستخدم خلال اليوم.

وبحسب المعلومات الواردة، يستمر العمل بنظام التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، على أن ينتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2027.

لماذا يتم تأخير الساعة 60 دقيقة؟

يعتمد الانتقال إلى التوقيت الشتوي على تغيير التوقيت بمقدار 60 دقيقة، إذ يتم في الموعد المحدد تأخير الساعة من 12 منتصف الليل إلى 11 مساءً، وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي بدلًا من التوقيت الصيفي.

ويجعل هذا التغيير المواطنين يبحثون عن طريقة ضبط الساعة على أجهزتهم، خصوصًا الهواتف المحمولة، للتأكد من توافق الوقت مع التوقيت الجديد، إلى جانب متابعة ما إذا كان الجهاز سيجري التعديل تلقائيًا أم يحتاج إلى تغيير الإعدادات يدويًا.

متى ينتهي التوقيت الصيفي 2026؟

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة في منتصف الليل، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026.

وبذلك يأتي تغيير الساعة في نهاية شهر أكتوبر، وليس بالتزامن مع البداية الفلكية لفصل الشتاء، وهو ما يوضح سبب وجود فارق زمني بين موعد تطبيق التوقيت الشتوي وموعد بداية فصل الشتاء رسميًا.

هل يبدأ التوقيت الشتوي مع بداية فصل الشتاء؟

لا يبدأ التوقيت الشتوي مع بداية فصل الشتاء فلكيًا، إذ تشير المعلومات الواردة إلى أن فصل الصيف ينتهي فلكيًا يوم الأحد 20 ديسمبر 2026، بينما يبدأ فصل الشتاء رسميًا يوم 21 ديسمبر.

أما التوقيت الشتوي فيبدأ قبل ذلك بفترة، حيث ينتهي التوقيت الصيفي يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة في منتصف الليل، ليبدأ العمل بنظام التوقيت الشتوي.

ويعد هذا الفارق من أبرز النقاط التي يبحث عنها المواطنون عند الاستعلام عن موعد التوقيت الشتوي، إذ قد يعتقد البعض أن تغيير الساعة مرتبط مباشرة بموعد دخول فصل الشتاء، بينما يوضح النص أن النظامين لا يبدآن في التوقيت نفسه.

كيف يتم تغيير الساعة على هواتف أندرويد؟

يمكن ضبط الساعة على هواتف أندرويد من خلال الدخول إلى إعدادات الهاتف، ثم اتباع خطوات تغيير الوقت والتاريخ، وذلك وفق الخطوات الآتية.

تسجيل الدخول على الإعدادات الخاصة بالهاتف.

اختيار كلمة Additional setting أو إعدادات إضافية.

اختيار الوقت والتاريخ Date & Time.

تعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي، ثم إعادة تشغيل الهاتف.

الضغط على حفظ.

وتساعد هذه الخطوات في ضبط إعدادات الوقت على الهاتف، خاصة عند الحاجة إلى التأكد من توافق الساعة مع نظام التوقيت الجديد.

كيف يتم تغيير الساعة على iPhone؟

يمكن لمستخدمي هواتف iPhone ضبط إعدادات الوقت من خلال إعدادات الجهاز، ثم الوصول إلى خيارات التاريخ والوقت وتفعيل التعيين التلقائي، وذلك عبر الخطوات الآتية.

فتح إعدادات الهاتف.

تحديد عام.

اختيار التاريخ والوقت.

التبديل إلى التعيين تلقائيًا.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث وقت iPhone تلقائيًا وفقًا لأي تغييرات.

وتأتي معرفة خطوات ضبط الساعة على الهواتف ضمن أبرز عمليات البحث المرتبطة بموعد التوقيت الشتوي، إذ يهتم المستخدمون بالتأكد من أن أجهزتهم تعرض التوقيت الصحيح بعد الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي.

ماذا يحدث للساعة عند بدء التوقيت الشتوي 2026؟

عند بدء التوقيت الشتوي 2026، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، فعندما تصل الساعة إلى 12 منتصف الليل يتم إرجاعها إلى 11 مساءً، وبذلك يبدأ العمل بالنظام الشتوي وتنتهي الفترة المحددة للعمل بالتوقيت الصيفي.

ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، تنتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2027، وفقًا للمعلومات الواردة في النص.

وبذلك يظل موعد 30 أكتوبر 2026 هو التاريخ المرتبط بتغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي، بينما يأتي موعد بداية فصل الشتاء في 21 ديسمبر، وهو ما يؤكد أن تغيير الساعة لا يتزامن مع بداية الفصل فلكيًا.

ما أهم المعلومات عن التوقيت الشتوي 2026؟

تتمثل أبرز المعلومات التي يحتاج المواطنون إلى معرفتها في أن التوقيت الشتوي يبدأ يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، ويتم خلاله تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام 12 منتصف الليل لتصبح 11 مساءً، بينما ينتهي التوقيت الصيفي يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

كما يستمر التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، تنتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2027، في حين ينتهي فصل الصيف فلكيًا يوم الأحد 20 ديسمبر 2026 ويبدأ فصل الشتاء رسميًا يوم 21 ديسمبر.

وتظل خطوات ضبط الساعة على الهواتف من المعلومات المهمة للمستخدمين، إذ يمكن لمستخدمي أندرويد الوصول إلى إعدادات الوقت والتاريخ وتفعيل التعديل التلقائي، بينما يستطيع مستخدمو iPhone الدخول إلى إعدادات الهاتف ثم عام، وبعدها التاريخ والوقت وتفعيل التعيين تلقائيًا.

وبذلك يستعد المواطنون لتطبيق التوقيت الشتوي 2026 من خلال معرفة موعد تأخير الساعة، والفرق بين موعد تطبيق التوقيت الشتوي وموعد بداية فصل الشتاء، إلى جانب التأكد من ضبط الهواتف وفق التوقيت الجديد.