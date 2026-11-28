كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، عن مفهوم المدير الرياضي واختصاصاته داخل الأندية، موضحًا أن عدم وضوح دوره وصلاحياته يعد أحد أسباب فشل التجربة في العديد من الأندية.

وأوضح هيثم عرابي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المشكلة لا تتعلق فقط باختيار الشخص المناسب لشغل منصب المدير الرياضي، وإنما أيضًا بعدم فهم طبيعة دوره والمسؤوليات المطلوبة منه، مؤكدًا ضرورة تحديد اختصاصاته وصلاحياته بشكل واضح قبل التعاقد معه.

وحدد عرابي أبرز مهام المدير الرياضي، والتي تشمل وضع الرؤية الفنية للنادي وتحديد هوية الفريق والاستراتيجية الرياضية على المدى القصير والطويل، إلى جانب المشاركة في اختيار المدير الفني المناسب لمشروع النادي.

وأشار إلى أن المدير الرياضي يتولى إدارة ملف التعاقدات بالتنسيق مع المدير الفني، من خلال تحديد احتياجات الفريق ومتابعة الصفقات، بالإضافة إلى تقييم اللاعبين وتحديد من يستمر ومن يرحل أو تتم إعارته، فضلًا عن إدارة ملف العقود والتجديدات والرواتب والحقوق التعاقدية.

وأضاف أن من بين مسئوليات المدير الرياضي إدارة قطاع الناشئين وربطه بالفريق الأول، ووضع خطة لتصعيد المواهب، إلى جانب بناء منظومة للكشافين لاكتشاف اللاعبين ومتابعتهم محليًا وإفريقيًا ودوليًا، والتنسيق بين الإدارات الرياضية والطبية والبدنية لتحقيق التكامل داخل النادي.

كما تشمل مهامه التخطيط للمواسم وفترات الانتقالات بما يتناسب مع ميزانية النادي وإمكانياته، ومتابعة أداء الجهاز الفني وتقييم مدى تنفيذ الرؤية المتفق عليها، فضلًا عن تقديم تقارير دورية للإدارة بشأن الأداء والتعاقدات والأجهزة الفنية والنتائج.

وشدد هيثم عرابي على ضرورة الفصل بين مهام المدير الرياضي والمدير الفني، موضحًا أن المدير الرياضي ليس مديرًا فنيًا، ولا يقتصر دوره على حضور التعاقدات أو اختيار المدرب، بل يتولى مسئولية إدارة وتطوير المنظومة الرياضية بالكامل، ويكون حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والقطاع الرياضي.

وأكد أن المدير الفني يظل مسئولًا عن القرارات الفنية اليومية، بينما يتولى المدير الرياضي التخطيط والإشراف على المنظومة الرياضية وتقييمها، مع ضرورة وجود حدود واضحة للصلاحيات والمسئوليات بين الطرفين.

واختتم هيثم عرابي حديثه بالتأكيد على أنه لا يمكن لأي نادٍ التعاقد مع مدير رياضي ومحاسبته على النتائج دون منحه صلاحيات حقيقية، كما لا يمكن منح صلاحيات دون مسئولية ومحاسبة، مشيرًا إلى أن الأهم من التعاقد مع اسم كبير هو معرفة النادي بأسباب اختياره، وما المطلوب منه، وآلية تقييم أدائه، لأن دور المدير الرياضي لا يقتصر على حل مشكلات الفريق الأول، بل يمتد إلى بناء منظومة رياضية ناجحة وقادرة على الاستمرار.