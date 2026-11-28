واصل فريق طرابزون سبور استعداداته لمواجهة جوزتيبي، المقرر إقامتها خارج الديار، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري التركي، وذلك عقب الفوز الأوروبي على سسكا صوفيا في بلغاريا.

وخاض لاعبو طرابزون مرانهم اليوم السبت، على ملاعب منشآت محمد علي يلماز، تحت قيادة المدير الفني الألماني توماس ريس، حيث بدأ التدريب بفقرة الإحماء، قبل التركيز على تدريبات اللعب في المساحات الضيقة والجوانب التكتيكية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وشهدت التدريبات ظهور أربعة لاعبين، هم إرنست موتشي وستيفان سافيتش وفرانكولينو دجو وأرسيني باتاغوف، في دفعة إيجابية للفريق قبل لقاء جوزتيبي.

كان توماس ريس قد فضّل إراحة الثنائي سافيتش وموتشي خلال مواجهة سسكا صوفيا، قبل أن يؤكد عقب المباراة عودتهما إلى حساباته في اللقاء المقبل، فيما يمثل ظهور فرانكولينو وباتاغوف مؤشرًا إيجابيًا على تقدم برنامجهما التأهيلي، دون أن يعني بالضرورة جاهزيتهما للمشاركة في المباراة.

ومن المقرر أن يختتم طرابزون استعداداته غدًا الأحد، بخوض المران الأخير في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويدخل رفاق محمد صلاح المواجهة بطموحات كبيرة، حيث يطمح الفريق لتحقيق انتصاره الثامن على التوالي في الدوري التركي، ومعادلة سلسلة انتصاراته خلال موسم التتويج باللقب 2021-2022، إلى جانب انتزاع صدارة جدول الترتيب ولو بصورة مؤقتة.