أعلنت شركة OpenAI، عن توسيع نطاق إتاحة ميزة ChatGPT Health لتشمل هواتف أندرويد وتطبيق ChatGPT المخصص لأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب ميزة Dots، وذلك وفقا لملاحظات الإصدار المنشورة في 19 نوفمبر 2026.

ويأتي هذا التوسع بعد أن كانت الميزة متاحة عبر الويب وهواتف آيفون فقط منذ إطلاقها للمستخدمين في الولايات المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

وتعتمد نسخة أندرويد على خدمة Health Connect لربط البيانات الصحية ومشاركتها مع ChatGPT، بما يسمح للمستخدمين باستكشاف أنماط النوم والنشاط البدني وغيرها من المؤشرات الصحية.

ومع ذلك، لا تزال الخدمة مقتصرة على المستخدمين المؤهلين داخل الولايات المتحدة، المشتركين في الخطط المجانية Free وGo وPlus وPro، مع استمرار طرحها تدريجيا، ما يعني أن الميزة قد لا تظهر لجميع الحسابات في الوقت نفسه.

ChatGPT Health

تكامل مع الساعات الذكية ومزايا جديدة على الكمبيوتر



تتيح ChatGPT Health الاستفادة من بيانات الأجهزة القابلة للارتداء، بما في ذلك منتجات WHOOP وOura وGarmin، بشرط إعداد هذه الأجهزة لمشاركة بياناتها مع Health Connect.

ولكن OpenAI توضح أن بعض المؤشرات الخاصة بالشركات المصنعة، مثل تقييم جودة النوم، قد لا تنتقل إلى الخدمة.

أما تطبيق الكمبيوتر، فيقدم استخدامات مختلفة، من بينها إمكانية إنشاء موقع لمتابعة الاستعداد لسباقات الماراثون، وتجميع بيانات الجري ومستوى التقدم في خطة التدريب داخل مكان واحد.

وتضيف ميزة Dots إمكانات استباقية، مثل اقتراح موعد بديل لممارسة التمارين عند تعارضها مع اجتماع، أو التذكير بخيارات الرعاية الوقائية استنادا إلى السجلات الطبية المرتبطة بالحساب، ولكن هذه الميزة تظل متاحة لمشتركي Pro فقط، وتتطلب استخدام ChatGPT Health وDots معا.

قيود الاستخدام والحسابات المدارة عائليا

رغم التوسع الجديد، لا تزال الخدمة غير متاحة للمستخدمين خارج الولايات المتحدة.

كما يمكن لأولياء الأمور تعطيل ChatGPT Health في حسابات المراهقين المرتبطة بحساباتهم، وهو ما يؤدي إلى قطع الاتصالات وحذف البيانات الصحية التي تمت مزامنتها، وعند إعادة تفعيلها، يجب ربط مصادر البيانات من جديد.

وتؤكد OpenAI أن الخدمة ليست مخصصة للاستخدام السريري أو لتقديم التشخيص والعلاج، ولا تحل محل الرعاية الطبية.

ماذا يحدث لبياناتك الصحية عند إلغاء الربط؟

توضح OpenAI أن إلغاء ربط أي حساب من قسم Accounts داخل Health يؤدي إلى حذف البيانات المتزامنة من ذلك المصدر خلال 30 يوما، بينما تظل المحادثات التي استخدمت هذه البيانات محفوظة في سجل المحادثات حتى يحذفها المستخدم يدويا.

وتؤكد الشركة أن السجلات الطبية والبيانات المتزامنة من Apple Health أو Health Connect لا تستخدم لتدريب نماذجها الأساسية أو استهداف الإعلانات.

لكن المحادثات التي تتضمن هذه البيانات تخضع لإعدادات تحسين النماذج، ويمكن تعطيل استخدامها عبر Settings ثم Data Controls وإيقاف خيار Improve the model for everyone.

ولا تستطيع ChatGPT إضافة بيانات أو تعديلها داخل Apple Health أو Health Connect أو السجلات الطبية لدى مقدمي الخدمات، كذلك، قد تؤدي المحادثات الصحية إلى إنشاء ذكريات عند تفعيل خاصية الذاكرة، ويمكن تجنب ذلك باستخدام Temporary Chat.

وتوفر الخدمة أيضا خيار قفل المحادثات باستخدام رمز PIN لإخفاء المحادثات الخاصة، مع إمكانية تعديل أذونات Health من خلال Settings ثم Plugins ثم Health.

وتنصح OpenAI بمراجعة فئات البيانات التي يطلب التطبيق الوصول إليها قبل ربط Health Connect، لضمان معرفة المعلومات الصحية التي ستتم مشاركتها.