يعد كيك موز مع صوص الكراميل من الوصفات المميزة التي يمكن تحضيرها، وإليكم خطوات بسيطة لتحضير كيك موز مع صوص الكراميل

مقادير كيك موز مع صوص الكراميل

250 جرام زبدة

355 جرام سكر ناعم

ملعقة صغيرة فانيليا

4 بيضات

200 جرام ساور كريم

300 جرام دقيق ذاتي التخمير (دقيق كيك) منخول

3 موزات ناضجة مهروس

20 جرام عسل أسود

صوص الكراميل :

200 مللى كريمة خفق

100 مللي ماء

300 جرام سكر

30 مللي جلوكوز

80 جرام زبدة

طريقة تحضير كيك الموز مع صوص الكراميل

سخني الفرن على 200°م

ادهني قالب كيك دائري مقاس 28 سم وتغطية القاعدة والجوانب بورق خبز، على أن يرتفع الورق حوالي 2.5 سم فوق حافة القالب.

ضعي الزبدة والسكر في وعاء خلاط كهربائي مزود بمضرب سلكي، وأضف الفانيليا.

اخفقي على سرعة منخفضة حتى يصبح الخليط فاتحًا وكريميًا.

ضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع التأكد من دمج كل بيضة تمامًا قبل إضافة التالية.

ضعي الساور كريم على دفعتين، ثم أضف الدقيق على دفعتين حتى يتجانس الخليط.

اهرِسي الموز خفيفًا ورشّه بالعسل الأسود أو بالسكر البني.

اخلطي الموز المهروس برفق مع خليط الكيك، ثم اسكب الخليط في القالب.

اخبزي لمدة 55 دقيقة إلى ساعة و15 دقيقة، أو حتى يخرج سيخ خشبي نظيفًا عند غرسه في منتصف الكيك.

إذا بدأ السطح في التحمر سريعًا، غطِّه بورق خبز بشكل خفيف.

تحضير صوص الكراميل:

في أثناء الخَبز، ضع الكريمة في قدر على نار عالية وسخّنها حتى تقترب من الغليان.

في قدر كبير، ضع الماء والسكر وشراب الجلوكوز، إن استُخدم، على نار عالية وحرّك حتى يذوب السكر.

بعد الذوبان، لا تحرّك واتركه يطهى من 7 إلى 10 دقائق حتى يتحول إلى لون الكراميل.

ارفعه من على النار (سيغمق لونه قليلًا بعد الرفع، فاحرص على عدم تركه حتى يغمق أكثر من اللازم).

اسكب الكريمة الساخنة بحذر فوق الكراميل — سيغلي الخليط ويرتفع إلى أربعة أضعاف حجمه تقريبًا.

أعده إلى النار واخفِق حتى يصبح ناعمًا، ارفعه من النار، اتركه يبرد قليلًا ثم اخفق الزبدة فيه.

أخرج الكيك من الفرن واتركه ليبرد لمدة 10 دقائق، ثم أخرجه من القالب وضعه على طبق تقديم كبير.

للتقديم، اثقب الكيك بحوالي أربعين ثقبًا باستخدام سيخ خشبي واسكب صوص الكراميل فوقه وهو لا يزال دافئًا