الملوخية من الأطباق الجانبية التي يفضل بعض الأشخاص تناولها بجانب الأكلات الرئيسية، لذا فيمكنك تطبيقها في البيت و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

مقادير ملوخية بالجمبري



● ملوخية

● جمبري صغير مقشر

● ثوم

● سمنة

● كزبرة جافة

● زيت

● كمون ناعم

● ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير ملوخية بالجمبري



تخلط الملوخية مع الماء وتوضع في إناء على النار

يشوح الجمبري مع الثوم في الزيت والسمنة في إناء على النار

يضاف الكمون والكزبرة والملح والفلفل

يضاف خليط الثوم لخليط الملوخية

تقلب وتغرف وتقدم.

ملوخية بالجمبري

مقادير ملوخية بالجمبري



● مرقه من قشر الجمبري

● ٣٠٠ جرام جمبري مخلي

● ملوخية

● ٢ ملعقة كبيرة توم مفروم

● ملعقة كبيرة كزبره ناشفه

● زيت وسمنة

● لتر مرقة

طريقة تحضير ملوخية بالجمبري



يشوح الجمبري في الزيت مع الكزبرة والملح والثوم ونقلب، ثم يترك جانبًا

في نفس الحلة تسخن المرقة ثم تضاف الملوخية وتترك على النار بدون غليان

يضاف الجمبري مع إضافة الملح والفلفل

تترك على النار بدون غليان

تضاف الطشة ونقدم

ملوخية بالجمبري

مقادير ملوخية بالجمبري



● ملوخية

● جمبري مقشر

● ثوم

● كزبرة جافة ناعمة

● كمون

● ملح وفلفل

● زيت

● خبز بلدي للتقديم

طريقة تحضير ملوخية بالجمبري



يتبل الجمبري بالخل والثوم والملح والكمون وعصير الليمون

في بولة تخلط الملوخية مع الماء ثم يضاف الثوم ويقلب جيدا

في الحلة يشوح الجمبري بتتبيلته ثم تضاف ملعقة صغيرة صلصة وتقلب جيدا

ثم تضاف الملوخية على الجمبري وتترك حتى تسخن

لعمل الطشة

يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف الكزبرة الناشفة والفلفل الحار ويقلب جيدا ثم تضاف الطشة على الملوخية