تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق سهلة وسريعة لتحضير وجبات شهية بأقل تكلفة ومكونات متاحة في المنزل، وتعد المكرونة بدون سلق من الوصفات العملية التي توفر الوقت والمجهود، خاصة أنها لا تحتاج إلى حلة منفصلة لسلق المكرونة، ويمكن تحضيرها باستخدام ثمرة أو ثمرتين فقط من الطماطم.

مكونات المكرونة بدون سلق

نصف كيلو مكرونة.

2 ثمرة طماطم متوسطة.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

بصلة صغيرة مفرومة.

2 فص ثوم.

2 ملعقة زيت.

ملح وفلفل أسود.

رشة كمون ورشة سكر.

ماء مغلي حسب الحاجة.

طريقة عمل المكرونة بدون سلق

اضربي الطماطم في الخلاط مع نصف كوب ماء حتى تحصلي على عصير ناعم. ضعي الزيت في حلة على النار، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل. أضيفي الثوم وصلصة الطماطم وقلبي المكونات جيدًا. ضعي عصير الطماطم والملح والفلفل والكمون ورشة السكر، واتركي الخليط يتسبك لمدة 5 دقائق. أضيفي المكرونة النيئة مباشرة إلى الصلصة وقلبيها حتى تتغطى بالكامل. أضيفي الماء المغلي تدريجيًا حتى يغطي المكرونة تقريبًا. غطي الحلة واتركيها على نار هادئة مع التقليب من وقت لآخر حتى تنضج المكرونة وتتجانس مع الصلصة.

أسرار نجاح المكرونة بدون سلق

استخدمي ملعقة إضافية من الصلصة للحصول على لون أحمر قوي دون الحاجة إلى زيادة الطماطم.

أضيفي الماء المغلي تدريجيًا حتى لا تصبح المكرونة طرية أكثر من اللازم.

قلبي المكرونة باستمرار على فترات حتى لا تلتصق بقاع الحلة.

اتركيها دقيقتين بعد النضج حتى تتشرب الصلصة وتصبح أكثر تماسكًا.

وتتميز هذه الطريقة بسهولة تحضيرها وقلة مكوناتها، كما أنها مناسبة للوجبات السريعة التي لا تحتاج إلى خطوات كثيرة في المطبخ.