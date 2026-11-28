يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مواجهة قوية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ونظيره المغرب الفاسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق السماوي إلى تحقيق انطلاقة قوية ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري.

ويدخل بيراميدز المباراة بطموحات كبيرة، في ظل رغبته في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات، خاصة أن الفريق يطمح إلى الظهور بصورة قوية خلال النسخة الحالية من البطولة.

وكان بيراميدز قد نجح في حجز مقعده بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطى عقبة جورماهيا الكيني في الدور التمهيدي، ليواصل مشواره في البطولة القارية ويستعد لخوض تحدٍ جديد أمام منافسين يمتلكون طموحات كبيرة.

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد بيراميدز في المجموعة التي تضم إلى جانبه أندية المغرب الفاسي وحوريا كوناكري الغيني، بالإضافة إلى الهلال، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

ويسعى الجهاز الفني لبيراميدز إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لهذه المواجهة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية مبكرة في مشوار دور المجموعات.

موعد مباراة بيراميدز والمغرب الفاسي

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع المغرب الفاسي في السادسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة عصرًا بتوقيت المغرب.

وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسط تطلعات جماهير بيراميدز لتحقيق بداية ناجحة في المنافسات القارية.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمغرب الفاسي

وتنقل مباراة بيراميدز والمغرب الفاسي عبر قناة بي إن سبورتس HD3، الناقل الحصري لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستتيح للجماهير متابعة أحداث المواجهة المرتقبة بين الفريقين