استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة الإفريقي التونسي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق انطلاقة قوية بدور المجموعات وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار المنافسة على اللقب القاري.



ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام الإفريقي التونسي، في السادسة مساء غد السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز.



الزمالك يبحث عن بداية قوية أمام الإفريقي



ويتطلع معتمد جمال إلى قيادة الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره بدور المجموعات، خاصة أن المواجهة تمثل اختبارًا مهمًا للفريق أمام منافس تونسي يمتلك خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية.

ويتواجد الزمالك ضمن المجموعة التي تضم إلى جانبه الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني، وهي مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، ما يجعل حصد النقاط في المباريات الأولى أمرًا مهمًا للفريق الأبيض.



وكان الزمالك قد نجح في حجز مقعده بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطى عقبة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي، ليبدأ مرحلة جديدة من المنافسة على اللقب القاري.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإفريقي التونسي



ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد ربيع.

خط الهجوم: شيكو بانزا، أحمد شريف، عدي الدباغ.



ويأمل الجهاز الفني للزمالك أن يظهر اللاعبون بأفضل مستوى فني وبدني خلال اللقاء، من أجل حسم المواجهة مبكرًا وتوجيه رسالة قوية لمنافسيه في المجموعة، ومواصلة المشوار الإفريقي بنجاح.