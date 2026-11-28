كشف الفنان خالد الصاوي في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري عن كواليس اختياره لأعماله الفنية والمعايير التي يعتمد عليها قبل الموافقة على المشاركة في أي عمل جديد، مؤكدًا أنه يحرص على قراءة السيناريو بشكل كامل والتعرف على تفاصيل الأحداث والشخصيات، قبل اتخاذ قراره النهائي، مشيرًا إلى أن طبيعة النص ومدى جودته وقدرته على جذبه تمثل عاملًا أساسيًا في اختياراته الفنية.

وتحدث خالد الصاوي عن تجربته السينمائية الجديدة من خلال فيلم «ليلة باظت خالص»، الذي يشاركه بطولته الفنان أحمد مالك، معربًا عن سعادته بالمشاركة في العمل، ومؤكدًا أن السيناريو كان من أبرز العوامل التي شجعته على خوض التجربة، بعدما استطاع أن يجذبه منذ القراءة الأولى.

وأوضح خالد الصاوي أن السيناريو يحمل قدرًا كبيرًا من الكوميديا والمواقف الطريفة، لدرجة أنه كان يضحك بصوت مرتفع أثناء قراءته، وهو ما جعله يشعر بأن العمل يقدم تجربة مختلفة تستحق المشاركة، خاصة أن الكوميديا الموجودة به لا تعتمد فقط على المواقف التقليدية، وإنما تقوم على مجموعة من المفارقات والأحداث التي تمنح الفيلم طابعًا خاصًا.

وأشار الفنان خالد الصاوي إلى إعجابه بفكرة الفيلم وطريقة تناول الأحداث، معتبرًا أن «ليلة باظت خالص» يمثل تجربة كوميدية مميزة ومختلفة، تجمع بين الترفيه وتقديم موضوعات قريبة من واقع المجتمع، وهو ما جعله متحمسًا للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في هذا العمل.



تفاصيل فيلم «ليلة باظت خالص»

وتدور أحداث فيلم «ليلة باظت خالص» في إطار اجتماعي كوميدي معاصر، حيث يتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالشباب والتحديات التي يفرضها العصر الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من المواقف غير التقليدية والمفارقات الكوميدية التي تتشابك فيها الأحداث بصورة غير متوقعة.

ويعتمد الفيلم على تقديم معالجة خفيفة ومبتكرة لمجموعة من الموضوعات التي تشغل اهتمامات الشباب في الوقت الحالي، من خلال شخصيات تواجه العديد من المواقف والأزمات، لتتصاعد الأحداث في سياق مليء بالمفاجآت واللحظات الكوميدية، بما يمنح الجمهور تجربة سينمائية تجمع بين الضحك والطرح الاجتماعي.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين، أبرزهم أحمد مالك، وميشيل ميلاد، وخالد الصاوي، وتارا عماد، في توليفة فنية تجمع بين الأجيال المختلفة، وتقدم مجموعة من الشخصيات التي تتقاطع مساراتها ضمن الأحداث.

صناع فيلم «ليلة باظت خالص»

ويأتي الفيلم من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور، الذي يتولى أيضًا مهمة الإخراج، بينما يتولى مصطفى الفرماوي الإنتاج، وهو من إنتاج شركات بروديجى فيلم وماجيك بينز برودكشنز ورشيدي فيلمز.

ويواصل خالد الصاوي من خلال الفيلم حضوره السينمائي المتنوع، حيث يحرص دائمًا على خوض تجارب مختلفة وعدم حصر نفسه في قالب فني واحد، وهو ما يظهر في اختياراته للأدوار التي تتنوع بين الكوميديا والدراما والأعمال الاجتماعية، سعيًا لتقديم شخصيات تحمل ملامح مختلفة وتضيف إلى مشواره الفني.

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