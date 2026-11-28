يناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين المقرر عقدهما يومي الاثنين والثلاثاء 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2026، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بدعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، وإعادة تنظيم بعض أحكام قانون الأزهر، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى جانب مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي.

ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة بعض المبالغ إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف دعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، من خلال تحويل بعض المبالغ لمرة واحدة فقط من حسابات صندوقي «تحيا مصر» و«تكريم الشهداء» لصالح الجهاز.

قانون إعادة تنظيم الأزهر

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والذي يستهدف ضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، وتحقيق التماثل في المراكز القانونية والمساواة التشريعية بين شاغلي الوظائف التعليمية بالقطاع ونظرائهم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاضعين لأحكام قانون التعليم.