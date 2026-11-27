طالبت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة العمل بتغيير آليات التعامل مع ملف عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة، والانتقال من الاعتماد على التسجيل الإلكتروني وانتظار تقدم العمال بطلبات للحصول على الخدمات، إلى التحرك الميداني والوصول إليهم في أماكن تجمعهم ومواقع عملهم.

وأكدت “ أبو زيد” ، في تصريحاتها، أن عامل اليومية قد لا يمتلك القدرة أو المعرفة الكافية للتعامل مع المنصات الإلكترونية والتسجيل من خلالها، ما يستدعي تبني آليات أكثر فاعلية للوصول إلى هذه الفئة وحصر أعدادها وضمان حصولها على حقوقها وخدمات الرعاية والحماية.

واقترحت عضو النواب التعاون مع المحافظات ومجالس المدن باعتبارها الأكثر اتصالًا بالواقع اليومي داخل الشارع، والاستفادة من معرفتها بأماكن تجمع العمالة وطبيعة المناطق المختلفة، للمشاركة في تنفيذ عمليات حصر دقيقة ومنظمة لعمال اليومية.

توفير منافذ تسجيل متنقلة

كما دعت إلى توفير منافذ تسجيل متنقلة تجوب الشوارع ومواقع العمل وأماكن تجمع العمال، لتسجيل بياناتهم وتنظيم حملات توعية مباشرة لتعريفهم بأهمية التسجيل والاستفادة من منظومة التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي.

وشددت على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات حقيقية ومحدثة تتضمن الأعداد الفعلية لعمال اليومية وطبيعة أعمالهم وأماكن تواجدهم، بما يساعد الدولة على وضع سياسات وبرامج حماية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

وطالبت عضو لجنة القوى العاملة بتوفير مظلة متكاملة للحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، لا تقتصر على المنح المالية المؤقتة، وإنما تمتد إلى التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي والرعاية الطبية والحماية من مخاطر العمل، فضلًا عن توفير أوجه الرعاية اللازمة للعامل وأسرته.

وأوضحت النائبة أن مطالبها لا تتعلق بتعيين عمال اليومية أو تثبيتهم، وإنما بضمان وجود ملف واضح لهم داخل منظومة الحماية الاجتماعية، وعدم تركهم خارج مظلة الرعاية بسبب طبيعة عملهم غير المنتظمة أو عدم امتلاكهم عقود عمل ثابتة.

واختتمت النائبة مطالبها بالتأكيد على أن الحماية الاجتماعية الحقيقية تبدأ من الوصول إلى المواطن في أماكن وجوده، وليس انتظار توجهه إلى مكاتب الجهات الحكومية، مطالبة وزارة العمل بالنزول إلى الشارع وحصر العمالة غير المنتظمة والتعرف على احتياجاتها تمهيدًا لتوفير الحماية والرعاية المستحقة لها.