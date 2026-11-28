تترقب البلاد تغيرات جديدة في الأحوال الجوية بداية الأسبوع المقبل، مع اقتراب منخفض جوي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وانخفاض درجات الحرارة، ونشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس، بالتزامن مع اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط وفقا لما ذكرته القناة الأولى.

وتأتي هذه التغيرات اعتبارًا من يوم الاثنين 30 نوفمبر 2026، وفقًا لخرائط الطقس، وسط متابعة لتطورات الحالة الجوية ومناطق سقوط الأمطار، خاصة مع اختلاف درجات الحرارة المتوقعة بين القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

موعد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

تشير خرائط الطقس إلى بداية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يعمل على خفض درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد.

ومن المتوقع أن يصاحب المنخفض الجوي نشاط للرياح على بعض المناطق، ما يزيد الإحساس ببرودة الأجواء، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط.

وتتفاوت شدة الأمطار المتوقعة من منطقة إلى أخرى، وفقًا لطبيعة تأثير المنخفض الجوي وتطوراته خلال الأيام المقبلة.

أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد

تشهد مناطق من شمال البلاد فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة بداية من الاثنين 30 نوفمبر، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.

وتتزامن فرص الأمطار مع تغيرات في حالة الطقس، ما يستدعي متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة بشأن المناطق المتوقع تأثرها، خاصة مع احتمالية اختلاف شدة الأمطار وتوزيعها الجغرافي.

كما تؤثر الرياح النشطة على الإحساس بدرجات الحرارة، لتصبح الأجواء أكثر برودة من القيم المسجلة على موازين الحرارة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

ولا تقتصر تأثيرات المنخفض الجوي على سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، إذ تشير التوقعات إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط.

ويرتبط ذلك بنشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية، وهو ما قد يؤثر على حركة الملاحة والأنشطة البحرية في المناطق المتأثرة، بالتزامن مع استمرار حالة عدم الاستقرار.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري

تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري تغيرات تدريجية خلال الأيام المقبلة، حيث تبدأ العظمى عند 23 درجة والصغرى 15 درجة يوم السبت، قبل أن ترتفع يوم الأحد ثم تنخفض مجددًا بداية من الثلاثاء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

السبت 28 نوفمبر: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة

الأحد 29 نوفمبر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

الاثنين 30 نوفمبر: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

الثلاثاء 1 ديسمبر: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

الأربعاء 2 ديسمبر: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

وتوضح التوقعات تراجع درجات الحرارة بداية من الثلاثاء، بالتزامن مع استمرار تأثيرات الحالة الجوية المرتبطة بالمنخفض الجوي.

درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية

تشهد السواحل الشمالية انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الفترة نفسها، إذ تسجل العظمى 22 درجة يوم السبت، ثم ترتفع إلى 23 درجة الأحد، قبل أن تتراجع إلى 18 درجة الأربعاء.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

السبت: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

الأحد: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

الاثنين: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة

الثلاثاء: العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة

الأربعاء: العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة

ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع فرص سقوط الأمطار واضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة في شمال الصعيد

أما شمال الصعيد، فتشهد درجات الحرارة ارتفاعًا يوم الأحد قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا مع بداية الأسبوع، بالتزامن مع التغيرات الجوية المتوقعة.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة:

السبت 28 نوفمبر: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة

الأحد 29 نوفمبر: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة

الاثنين 30 نوفمبر: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة

الثلاثاء 1 ديسمبر: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة

الأربعاء 2 ديسمبر: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة

درجات الحرارة في جنوب الصعيد

وعلى عكس المناطق الشمالية، تستمر الأجواء الأكثر دفئًا في جنوب الصعيد خلال بداية الفترة، قبل أن تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

السبت 28 نوفمبر: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

الأحد 29 نوفمبر: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

الاثنين 30 نوفمبر: العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة

الثلاثاء 1 ديسمبر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

الأربعاء 2 ديسمبر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

خريطة درجات الحرارة في مصر حتى الأربعاء 2 ديسمبر

تكشف توقعات الطقس عن اختلاف درجات الحرارة بين أقاليم الجمهورية، مع استمرار الأجواء الأكثر دفئًا في جنوب الصعيد مقارنة بشمال البلاد، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى خلال الأيام التالية لبدء المنخفض الجوي.

وتوضح التوقعات أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجلان 22 درجة للعظمى يومي الثلاثاء والأربعاء، بينما تصل العظمى على السواحل الشمالية إلى 18 درجة يوم الأربعاء، في حين تنخفض درجات الحرارة بشمال الصعيد إلى 22 درجة، وجنوب الصعيد إلى 25 درجة.

نصائح مهمة مع التقلبات الجوية

ومع توقعات سقوط الأمطار ونشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة، ينصح بمتابعة النشرات الجوية والتحديثات الرسمية، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بحالة عدم الاستقرار.

كما ينبغي توخي الحذر أثناء ممارسة الأنشطة البحرية في المناطق التي تشهد اضطرابًا بالملاحة، ومراعاة ارتداء الملابس المناسبة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع متابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول.

وتظل فرص سقوط الأمطار وشدتها مرتبطة بتطورات المنخفض الجوي، لذلك لا تعني التوقعات الحالية بالضرورة تعرض جميع المناطق للأمطار بالمستوى نفسه، إذ تختلف التأثيرات من منطقة إلى أخرى.