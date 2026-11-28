شارك الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، في فعاليات "المنتدى العالمي الثاني لحلول السياسات المتعلقة بالزراعة الأسرية: ابتكارات من أجل حوكمة أفضل ووصول عادل إلى الأراضي"، والذي عُقد بالمقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعاصمة الإيطالية روما ، وذلك بتكليف من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وجاء المنتدى في إطار أنشطة "المنصة التقنية الإقليمية للزراعة الأسرية"، التي يقودها المكتب الإقليمي لمنظمة (الفاو) لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالتعاون الوثيق مع المكتب الإقليمي للمنظمة في أفريقيا.

وشهدت فعاليات المنتدى مشاركة رفيعة المستوى ضمت نخبة من صانعي السياسات، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المزارعين الاسريين؛ بهدف تبادل الرؤى والخبرات حول التحديات الناشئة المرتبطة بحيازة الأراضي والزراعة الأسرية، وصياغة توصيات عملية للسياسات العامة تستهدف تحسين فرص الوصول العادل والمستدام إلى الأراضي لصغار المزارعين، وذلك في سياق الجهود الدولية الرامية لتنفيذ أهداف "عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية".

وأكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، أن مشاركة مصر تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تعزيز التواجد المصري الفاعل في المحافل الدولية المعنية بقضايا الأمن الغذائي وتطوير السياسات الزراعية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بدعم صغار المزارعين وتطوير منظومة التعاونيات الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الريفية المستدامة ورفع كفاءة استغلال الموارد الأرضية والمائية.



وأضاف "عضام" أن المنتدى شكل منصة هامة لتبادل التجارب الناجحة والابتكارات المؤسسية في مجال حوكمة الأراضي، لافتاً إلى استمرار الوزارة في تنفيذ حزمة من البرامج الإرشادية والتدريبية لتأهيل الكوادر التعاونية والمزارعين، بما يضمن تمكينهم اقتصادياً ودمجهم في سلاسل القيمة المضافة وفق أحدث النظم الزراعية.



