كب كيك من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال، مما يجعل البعض يحرص على شرائه من المحلات، فيمكنك تطبيقه في المنزل وتقديم لأطفالك في البيت بمذاق لا يقاوم.

مقادير كب كيك شوكولاتة



● 2 كوب دقيق

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● رشة ملح

● 1 كوب سكر

● ½ كوب زبدة

● 2 بيضة

● 2 باكو فانيليا

● 1 كوب لبن

● 2 ملعقة كبيرة كاكاو

الوجه

● شوكولاتة مذابة

● زيت

● فورماسيل



طريقة تحضير كب كيك شوكولاتة



يخلط السكر والزبدة والبيض والفانيليا واللبن

يضاف الدقيق والبيكنج بودر والملح والكاكاو

يضاف خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط

يصب كل الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك

يمكن أن تضاف قطع الشوكولاتة

يوضع في الفرن حتى تمام النضج

للوجه

تخلط الشوكولاتة المذابة والزيت

يضاف الخليط على الوجه

يزين الكب كيك بالفورماسيل ويقدم .

مقادير كب كيك بالجزر والقرفة



● 1 كوب دقيق

● 1 كوب جزر مبشور

● 1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

● ¾ كوب سكر

● ½ كوب زيت

● ¾ كوب عصير برتقال

● 1 ملعقة كبيرة بشر برتقال

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● ½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● فانيليا

● 2 بيضة

● رشة ملح

الصوص:

● 1 كوب جزر مبشور

● ½ كوب سكر

● عصير ليمونة

● القليل من الماء

● رشة قرفة ناعمة



طريقة تحضير كب كيك بالجزر والقرفة



تخلط المكونات الجافة معا

تخلط المكونات السائلة مع السكر في الخلاط ثم تضاف الى المكونات الجافة

يصب المزيج في صينية كيك

تخبز في الفرن حتى تمام الطهي

تترك لتبرد تماما

يضاف الصوص ونقدم

للصوص:

ترفع مكونات الصوص على النار مع التقليب من حين لاخر حتى يتكرمل السكر

يترك ليبرد تماما

مقادير كب كيك تفاح



● 2 كوب دقيق

● 4 تفاحة بلدي شرائح رفيعة

● ½ كوب زيت

● 1 كوب لبن

● 1 كوب سكر

● 2 بيضة

● فانيليا

● رشة بيكنج صودا

● 1 ملعقة كبيرة خل

● 1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● رشة ملح

● سكر بودرة للوجه

طريقة تحضير كب كيك تفاح



يقطع التفاح شرائح ويوضع في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك

يخلط البيض والسكر والفانيليا واللبن والزيت والخل

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح والبيكنج صودا والقرفة

يضاف خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط حتى الحصول على قوام متجانس

يصب الخليط على قطع التفاح فى ورق الكب كيك فى صينية الكب كيك

توضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

يترك ليبرد ويرش بالسكر البودرة ويقدم .