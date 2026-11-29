كشف المهندس أيمن نجيب، نائب رئيس هيئة البترول للنقل والتوزيع سابقًا، عن الجهات المسؤولة عن متابعة سيارات نقل المنتجات البترولية، مؤكدًا أن هيئة البترول تتولى الرقابة على ناقلات جميع شركات التسويق، دون تفرقة بين السيارات المملوكة للشركات وتلك التي تعمل من خلال مقاولين متعاقدين معها.

منظومة الرقابة تشمل جميع السيارات

وأوضح نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن منظومة الرقابة تشمل جميع السيارات التي تنقل المنتجات البترولية لصالح شركات التسويق، باعتبارها جزءًا من منظومة نقل وتوزيع الوقود.

تنفيذ أعمال النقل

وأشار إلى أن ملكية السيارة لا تعفيها من الخضوع للضوابط والاشتراطات التي تحددها هيئة البترول، سواء كانت الناقلة تابعة للشركة بشكل مباشر أو مملوكة لمقاول يتولى تنفيذ أعمال النقل لصالحها.

وشدد نائب رئيس هيئة البترول السابق على أن مسؤولية متابعة هذه السيارات تقع ضمن اختصاصات هيئة البترول بالتعاون مع شركات التسويق، بما يضمن خضوع مختلف الناقلات للمنظومة الرقابية المنظمة لعمليات نقل المنتجات البترولية.