أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه سيتم اليوم (الأحد)، عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق.

في سياق متصل.. أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق إلى 32 شخصًا.

وقال في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن عدد الضحايا أصبح 32 حالة بعد وفاة إحدى الحالات التي كانت شديد الصعوبة، حيث كانت نسبة الحروق بها 75% وسبق أن تعرضت لتوقف القلب مرتين وأجري لها إنعاش رئوي.