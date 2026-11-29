أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم لعام 2027، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل 1 ديسمبر، وحتى الأحد 20 ديسمبر 2026. ويتوقف تلقي الاشتراكات خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر، لإجراء أعمال الجرد السنوي، على أن يُستأنف فتح باب الاشتراك اعتبارًا من السبت 2 يناير 2027 حتى الخميس 4 فبراير 2027.

أوضحت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، أن الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي للنقابة، مع ضرورة تحديث بيانات أعضاء النقابة وأفراد أسرهم، وتأكيد الرقم القومي لكل فرد، عبر خطوات إلكترونية مبسطة من خلال رابط إلكتروني هنا.



تيسيرات في سداد الاشتراكات



وتابعت أنه في إطار التيسير على الزملاء، تتيح النقابة تقسيط قيمة الاشتراك في مشروع العلاج على 6 أشهر دون فوائد، من خلال الخصم من بدل التدريب والتكنولوجيا، أو من الراتب بالنسبة للصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.



أشارت إلى أن تتاح خدمة التقسيط للصحفيين وأسرهم أصحاب المعاشات، من خلال الخصم من المعاش على 3 أشهر أو شهر واحد، بالإضافة إلى إمكانية سداد الاشتراكات نقدًا أو باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (الفيزا) من خلال خزينة النقابة.



تفاصيل الاشتراكات والرسوم لعام 2027



أولًا: اشتراكات مشروع العلاج (المشتغلون وتحت التمرين)

• اشتراك الفرد: 400 جنيه.

• طباعة كارنيه الفرد: 25 جنيهًا.

• الرسوم الإدارية للأسرة: 25 جنيهًا، تُحصّل مرة واحدة عن الأسرة بالكامل، وليس عن كل فرد.

ثانيًا: اشتراكات مشروع العلاج (أصحاب المعاشات والأرامل)

• اشتراك الفرد: 100 جنيه.

• طباعة كارنيه الفرد: 25 جنيهًا.

• الرسوم الإدارية للأسرة: 25 جنيهًا، تُحصّل مرة واحدة عن الأسرة بالكامل، وليس عن كل فرد.

ثالثًا: الاشتراك في خدمة الأقارب لجميع الأعضاء

• اشتراك الفرد شاملًا طباعة الكارنيه: 325 جنيهًا.

إعفاء ذوي الهمم

يُعفى أعضاء النقابة وأفراد أسرهم من ذوي الهمم، الحاصلون على كارت الخدمات المتكاملة الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، من قيمة الاشتراك في مشروع العلاج فقط، مع سداد قيمة طباعة الكارنيه. ولا يمتد هذا الإعفاء إلى الاشتراك في خدمة الأقارب.