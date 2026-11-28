أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر فعاليات ملتقى شباب مصر للتوظيف والمهارات، بنادي المدينة المنورة بالأقصر، بمشاركة 7 شركات من القطاع الخاص، في خطوة تستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشباب الباحثين عن فرص عمل وتعزيز فرص دمجهم في سوق العمل.

جاء الملتقى تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وربط برامج التدريب والتأهيل باحتياجات سوق العمل.

ويهدف الملتقى إلى إتاحة فرص التواصل المباشر بين الشباب ومسؤولي التوظيف بالشركات المشاركة، والتعرف على الوظائف المتاحة ومتطلباتها، فضلا عن إجراء المقابلات الشخصية والتقدم للوظائف بمختلف التخصصات، بما يسهم في دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص مناسبة لبناء مستقبلهم المهني.

وشهدت فعاليات الملتقى إقبالا من الشباب الباحثين عن فرص عمل، وسط مشاركة الشركات التي أتاحت فرصا للتقديم والتواصل المباشر مع المتقدمين، بما يعزز جهود توفير فرص التشغيل وتحقيق الاستقرار المهني للشباب.

وأقيم الملتقى تحت إشراف الدكتورة جيهان عبده وكيل المديرية للشباب، والدكتور غزالي ملثم وكيل المديرية للرياضة، والأستاذ أحمد زين العابدين مدير إدارة تمكين الشباب، ومسؤولي التوظيف بالمديرية.