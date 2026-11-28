أعلن مسئولو الإنقاذ في باكستان، اليوم /السبت/، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى تحت الإنشاء في مدينة "كراتشي" بإقليم "السند" إلى 11 قتيلا، وذلك عقب انتشال جثتين إضافيتين من تحت الإنقاض.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية أن 14 شخصا أصيبوا جراء انهيار المبنى الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن 13 شخصا - من أصل الـ14 مصابا - غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم.

فيما تواصل فرق الإنقاذ جهود البحث عن تسعة أشخاص يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الإنقاض باستخدام معدات حديثة.

وتُنفذ أطقم الإنقاذ عمليات البحث بحرص شديد مع إعطاء الأولوية للبحث اليدوي لا للآليات الثقيلة خشية أن تؤدي هذه الآليات إلى إلحاق الضرر بالأشخاص المدفونين تحت الحطام، أو زعزعة استقرار ما تبقى من هيكل المبنى.

وقد تمكن رجال الانقاذ أمس /الجمعة/ من انتشال شخص حيًا من تحت الإنقاض أي بعد مرور يومين تقريبا على وقوع الحادث، ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.