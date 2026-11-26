تعهد رئيس باكستان آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف اليوم الخميس باستمرار العمليات الأمنية حتى القضاء على الإرهاب المدعوم من الخارج في كل شبر من أراضي باكستان .

وأشاد المسؤولان بقوات الأمن في أعقاب نجاحها في تصفية 12 مسلحا خلال عمليات شنتها في عدة مقاطعات بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد، وذلك حسبما نقل "راديو باكستان " .

وأكد زرداري في بيان أن النجاحات المتواصلة التي تحققها قوات الأمن في الحرب ضد الإرهاب تعكس مدى التزامها لإرساء السلام والاستقرار. فيما شدد رئيس الوزراء على أن الإرهاب الذي ترعاه جهات خارجية سيتم استئصاله بالكامل.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".