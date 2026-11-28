كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان أسباب رحيل هادي قمصان، محلل الأداء، عن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة سامي قمصان، موضحًا كواليس قرار الاعتذار عن عدم الاستمرار.

رحيل هادي قمصان

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "ارتباك تشكيل الجهاز الفني في الأهلي لم يتوقف عند أزمة حمادة السيد، ولكنه امتد أيضًا إلى هادي قمصان، محلل الأداء الجديد".

وأضاف: "الأهلي ضم هادي قمصان إلى الجهاز الفني المعاون بناءً على توصية من سامي قمصان، المدير الفني الجديد، وتواجد بالفعل في أول اجتماع للجهاز الفني، وبدأ مهام عمله كمحلل أداء، كما ساهم في التحضير للمران".

وتابع: "وائل جمعة، مدير الكرة، عقد اجتماعًا مع سامي قمصان، وأكد له ضرورة رفع الحرج في ظل صلة القرابة التي تجمعه بهادي قمصان".

وأوضح: "هادي قمصان قرر الاعتذار عن الاستمرار في الجهاز الفني، رفعًا للحرج عن عمه سامي قمصان، وكانت هذه أيضًا رغبة النادي الأهلي".

واختتم: "هادي قمصان عمل محللًا للأداء مع سامي قمصان خلال تجربته التدريبية مع المقاولون العرب، قبل عودته إلى النادي الأهلي".