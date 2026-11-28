أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأفريقي التونسي المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي"الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – آدم كايد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – أحمد شريف – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود بنتايج وأحمد حسام ومحمد فرج ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد ربيع وحسام أشرف وناصر منسي.